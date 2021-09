Hackathon online organizat de Universitatea Politehnica Timişoara

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT), parte a proiectului European Universities - E3Udres2 - Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions (Universitatea antreprenorială europeană promotor pentru regiunile inteligente şi sustenabile), alături de alte cinci universităţi europene organizează, în perioada 23-24 septembrie, hackathon-ul Hack2Change.

Tema principală abordată în cadrul competiţiei va fi "Regiuni inteligente şi durabile" ("Smart and Sustainable Regions") la care se adaugă alte trei teme secundare, respectiv Economie circulară, Bunăstare şi îmbătrânire activă şi Contribuţia umană la inteligenţa artificială, arată un comunicat al UPT remis joi.

Studenţii UPT, alături de toţi cei interesaţi de subiect, sunt invitaţi să participe la evenimentul desfăşurat în format online, având posibilitatea să descopere lucruri noi, să interacţioneze cu echipe internaţionale şi să-şi pună amprenta asupra viitorului regiunilor europene. Participanţii vor beneficia de sprijin din partea mentorilor şi îşi vor putea demonstra competenţele într-un cadru competitiv, reuşind în acelaşi timp să îşi extindă reţeaua de networking prin crearea de contacte la companii naţionale şi internaţionale de renume, toate acestea în cele 36 de ore cât durează evenimentul.

Studenţii, coordonaţi de mentori consacraţi, precum dr. ing. dr. Silviu Vert (UPT), dr. ing. Alexandru Iovanovici (UPT), Andrei Cosmin Munteanu (Cowork) şi Mihai Balint (CityRadar), vor căuta răspunsuri la modul în care tehnologiile viitorului vor contribui la bunăstarea cetăţenilor oraşelor inteligente, challenge-ul propus de UPT în parteneriat cu Cowork, fiind intitulat "How might we enrich the wellbeing of Smart City inhabitants?".

Câteva dintre întrebările pe care participanţii le vor aborda în cadrul acestui challenge se referă la reducerea poluării, reconfigurarea spaţiului public, astfel încât să se creeze oportunităţi de sport pentru toată lumea, dar şi la modalităţile prin care poate fi redusă risipa alimentară, în vederea consolidării unei vieţi urbane durabile.

Echipa cu cea mai promiţătoare soluţie va fi aleasă de un juriu ca echipă câştigătoare şi va fi recompensată.

Înregistrarea participanţilor este deschisă până pe 12 septembrie şi poate fi făcută la https://eudres.eu/hackathon-2021, informează Agerpres.