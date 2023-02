'Hackerville', 'Ruxx', 'Bani negri', '1923', între lansările lunii martie pe SkyShowtime

"Czech It Out!", "Hackerville", "Ruxx", "Tuff Money/ Bani negri", "1923", "Funny Woman", "Mayor of Kingstown", "The Black Phone" se numără printre filmele şi serialele lansate din luna martie pe platforma SkyShowtime, scrie news.ro.

"Czech It Out!" (Spolu & hladoví), sezonul 1, din 14 martie

Celebrul gurmand Lukáš Hejlík şi fi ica sa adolescentă Klára Hejlíková pornesc într-o aventură culinară epică în Cehia, pentru a descoperi preparatele gastronomice, cultura şi distracţia pe care ţara lor le are de oferit. Vizitând locaţii de importanţă gastronomică şi istorică, duoul tată-fi ică explorează locuri unice în care se poate mânca şi sta, în Moravia, Boemia şi nu numai – toate acestea în timp ce învaţă mai multe despre ei înşişi şi unul despre celălalt. Prezentat ca nişte notiţe din jurnalul de călătorie ilustrat al Klárei, "Czech It Out!" invită localnicii şi turiştii deopotrivă să cunoască Cehia.

"Hackerville", sezonul 1, disponibil din 14 martie

Când un atac cibernetic împotriva unei mari bănci germane este urmărit până în România, experta BKA în criminalitate cibernetică Lisa Metz (Anna Schumacher) este trimisă din Frankfurt la Timişoara, oraşul ei natal, pentru a lucra cu anchetatorii locali. Ajunsă în ţara din care părinţii ei au fugit când era mică, Lisa o regăseşte în acelaşi timp complet nefamiliară, cât şi total străină. Pentru prima dată în viaţă, ea trebuie să confrunte şi cu trecutul întunecat al familiei sale. Diferenţele culturale sunt resimţite cel mai intens în interacţiunea sa cu Adam Sandor (Andi Vasluianu), ofiţerul local din Timişoara, partenerul ei desemnat pentru anchetă, care are o mentalitate foarte diferită, care îi trezeşte Lisei sentimente profunde de frustrare. În ceea ce-l priveşte pe Adam, sentimentul este reciproc.

"Ruxx", din 14 martie

"Ruxx" este o dramă a relaţiilor moderne care analizează o generaţie tânără de români care trăiesc într-o ţară prinsă între trecut şi viitor. Filmul este centrat pe personajul care dă numele serialului, Rux (Raluca Aprodu). Rux lucrează pentru un dezvoltator imobiliar bucureştean infl uent şi încearcă să îşi echilibreze cariera solicitantă cu celelalte priorităţi din viaţa ei: susţinerea fi nanciară a familiei şi o relaţie la distanţă cu iubitul ei din SUA. Rux încearcă să plece din România şi să meargă în Los Angeles, dar viaţa îi aduce surprize şi este atrasă în cel mai mare proiect al şefului ei de până acum: campania electorală a soţiei sale pentru primăria Bucureştiului.

"Tuff Money" (Bani Negri), din 14 martie

"Tuff Money" urmăreşte escaladarea unei situaţii în care sunt prinşi doi tehnicieni din departamentul de lucrări publice. Frustraţi pentru că au prins cele mai proaste locuri în barul unde plănuiau să se uite la fotbal, Doru şi Ionel fac glume în legătură cu organizarea unui jaf, în urma căruia să se îmbogăţească şi să nu mai fi e mereu daţi la o parte. Auziţi de către proprietarul suspect al barului, ceea ce începe ca o glumă ia avânt şi începe să prindă viaţă; în scurt timp, cei doi sunt presaţi să participe la un jaf real. Toate instituţiile la care apelează pentru ajutor sunt dornice să susţină jaful şi să îşi ia partea, lăsându-i pe cei doi eroi ghinionişti să se lupte cu probleme de etică şi cu dorinţa de autoconservare.

"Rabbit Hole", din 31 martie

Un serial thriller de spionaj care spune povestea lui John Weir (Kiefer Sutherland), maestru al înşelăciunii în lumea spionajului corporatist, căruia îi este înscenată o crimă de forţe puternice care au capacitatea de a infl uenţa şi controla populaţia.

"The Sleepers" (Bez vědomí), din 14 martie

"The Sleepers" este o dramă de spionaj cehă care are loc la sfârşitul anului 1989, când imperiul sovietic începea să se prăbuşească. În mijlocul Revoluţiei de Catifea, care a pus capăt dominaţiei de 40 de ani a Moscovei, o femeie obişnuită este prinsă între două lumi, cea a Securităţii statului şi cea a dizidenţilor. Treptat, ea e forţată să descopere secrete neaşteptate ale ambelor tabere.

"1923", episoade disponibile săptămânal

Realizat de Taylor Sheridan, nominalizat la Premiile Oscar, "1923" este capitolul următor al poveştii originii Yellowstone şi vine după 1883, serialul ce a avut rezultate record. Avându-i în rolurile pricipale pe Harrison Ford, nominalizat la premiile Oscar şi pe câştigătoarea premiului Oscar, Helen Mirren, în "1923" faci cunoştinţă cu noua generaţie a familiei Dutton şi explorezi începutul secolului XX, când pandemiile, seceta istorică, sfârşitul prohibiţiei şi Marea Criză Economică afectează vestul munţilor şi pe soţii Dutton, stabiliţi acolo.

"Mayor of Kingstown"

Realizat de Taylor Sheridan şi Hugh Dillon, nominalizaţi la premiile Oscar, "Mayor of Kingstown" e povestea familiei McLusky, formatori de opinie din Kingstown, Michigan, unde afacerea încarcerării este singura industrie înfloritoare. Cu Jeremy Renner, nominalizat la Oscar şi Dianne Wiest, câştigătoarea premiului Oscar, în rolurile principale, serialul abordează teme precum rasismul sistemic, corupţia şi inegalitatea şi oferă o privire pătrunzătoare asupra încercării lor de a aduce ordine şi dreptate într-un oraş în care acestea lipsesc.

"Funny Woman"

Funny Girl, un serial de comedie bazat pe romanul bestseller al lui Nick Hornby, spune povestea reginei frumuseţii din Blackpool, Barbara Parker (Gemma Arterton), în timp ce încearcă să devină faimoasă în Londra, la apogeul anilor ‘60. Umorul se dovedeşte a fi cel mai mare atu al lui Parker, care redefi neşte ce înseamnă să fi i o femeie amuzantă.

"The Black Phone", din 14 martie

Finney, un băiat timid şi inteligent de 13 ani este răpit de un criminal sadic şi este ţinut captiv într-un subsol izolat fonic, unde ţipetele nu sunt de mare folos. Când un telefon de pe perete deconectat începe să sune, Finney descoperă că poate auzi vocile victimelor anterioare ale criminalului. Iar acestea sunt hotărâte să se asigure că ceea ce li s-a întâmplat lor nu i se va întâmpla şi lui Finney. Cu Ethan Hawke, de patru ori nominalizat la Oscar, în cel mai terifiant rol al carierei sale, şi prezentându-l pe Mason Thames în primul său rol de fi lm, "The Black Phone" este produs, regizat şi co-scris de Scott Derrickson, scenarist-regizor al filmelor "Sinister", "The Exorcism" şi "Doctor Strange" de la Marvel.

"Smile", din 14 martie

După ce asistă la un incident bizar şi traumatizant în care a fost implicată o pacientă, dr. Rose Cotter (Sosie Bacon) începe să se confrunte cu evenimente înspăimântătoare pe care nu le poate explica. Pe măsură ce o teroare copleşitoare începe să pună stăpânire pe viaţa ei, Rose trebuie să se confrunte cu trecutul ei tulburător pentru a supravieţui şi a scăpa de noua realitate îngrozitoare.