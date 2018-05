HALUCINANT! BMW-ul condus de Dragnea ar avea ITP expirată (presă)

Liviu Dragnea a schimbat tactica online şi a intrat în discuţii cu unii comentatori de pe Facebook. Doar că liderul PSD a publicat într-un comentariu o poză cu dovada plăţii taxei de pod de la Feteşti. Pe baza informaţiilor din chitanţă, s-a aflat că Dragnea conducea un BMW care este înmatriculat pe firma fiului său, iar maşina ar avea inspecţia tehnică periodică (ITP) exirată.

"Conform seriei de șasiu înscrise pe bon, mașina condusă de Liviu Dragnea are Inspecția Tehnică Periodică expirată. Așa arată baza de date a Registrului Auto Român, care poate fi consultată online. Pe site se precizează că baza de date se actualizează periodic, deci exista varianta ca Dragnea să-și fi efectuat ITP-ul în ultimele zile și Registrul Auto Român să nu fi apucat să actualizeze datele. Am verificat, însă, la un ghișeu al Registrului Auto Român, unde datele sunt actualizate în timp real, și informația s-a confirmat: mașina condusă de Liviu Dragnea nu are ITP", scrie recorder.ro.

Potrivit sursei citate, mașina lui Dragnea, un BMW seria 7 cu numărul de înmatriculare TR 37 HJX, nu mai are ITP valabil din 19 aprilie 2018. Mașina este înmatriculată pe numele lui Ștefan Dragnea, fiul liderului PSD.

Vezi și: Statul prea mult pe scaun îţi afectează în mod iremediabil creierul/ STUDIU .