Hans Klemm a fost BLOCAT de reporteri: Nu a vrut să răspundă când a fost întrebat dacă se amestecă în treburile interne ale României prin scrisoarea celor 12

Ambasadorul american în România, Hans Klemm, a declarat că Ambasada SUA a sărbătorit, vineri, la Cluj-Napoca, Ziua Independenței, pentru prima dată în 100 de ani în afara Bucureștiului. Diplomatul nu a vrut să comenteze, la eveniment, despre scrisoarea celor 12 ambasadori, privind legile justiției.

Hans Klemm a declarat, vineri, la Cluj-Napoca, într-un discurs susţinut la o manifestare de aniversare a 100 de ani de relaţii de prietenie româno-americane, că a fost ales Clujul pentru sărbătorirea zilei de 4 iulie, ca o recunoaștere a rolului oraşului ca centru al unei dezvoltări economice rapide, ca centru politic și capitală a Transilvaniei.

„Ziua Independenței este un eveniment special, este prima dată în 100 de ani când Ambasada SUA în România sărbătorește această zi în afara Bucureștiului, la Cluj-Napoca. Am sărbătorit 4 iulie săptămâna trecută la București dar am ales să facem o a doua sărbătorire în Cluj-Napoca, ca o recunoștere a rolului orașului ca centru al unei dezvoltări economice rapide, ca centru politic, ca și capitală a Transilvaniei. De asemenea, am dorit să recunoaștem multele relații pe care SUA le are cu cetățenii Clujului, dar și relațiile cu instituțiile de aici. (…) Precedenta sărbătorire a Zilei Independenţei SUA în afara Bucureştiului a fost în iulie 1918 la Iaşi”, a spus Klemm.

Întrebat de corespondentul MEDIAFAX, la finalul discursului, dacă nu consideră că scrisoarea celor 12 ambasadori privind legile justiției poate fi considerată un amestec în treburile interne ale României, diplomatul american a afirmat că nu dorește să facă alte comentarii pe acest subiect.

Ambasadorul SUA a participat, vineri, la Centrul de Cultură Urbană Casino din Cluj-Napoca la evenimentul „100 de ani relaţii de prietenie româno-americane” organizat de Primăria Cluj-Napoca, pentru care Consiliul Local a alocat suma de 50.000 de lei.

La manifestare au fost prezenţi, printre alţii, primarul Emil Boc, prefectul Aurel Cherecheş, mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuţ, președintele Academiei Române, rectorul UBB, Ioan Aurel Pop, fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, parlamentari şi oameni de afaceri.

