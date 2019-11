Hans Klemm are zilele numărate în România - Adrian Zuckerman așteaptă un anunț-major din partea Senatului american

Adrian Zuckerman, nominalizat ambasador al SUA la Bucureşti, urmează să primească luni aprobarea Senatului american. Conform agendei oficiale a Senatului Statelor Unite, luni este aşteptat votul privind aprobarea numirii lui Zuckerman, scrie news.ro.

El a declarat la audierile în Comitetul de relaţii externe al Senatului, că România trebuie să continue lupta anticorupţie, care, alături de independenţa justiţiei, este vitală pentru prosperitatea şi securitatea pe termen lung.

”România trebuie să continue să lupte împotriva corupţiei, să creeze un climat favorabil investiţiilor, să investească în infrastructură, sănătate şi educaţie şi să întărească administraţia publică. (...) Dacă voi fi confimat în funcţie, voi sprijini eforturile anticorupţie din România. Lupta anticorupție şi independenţa sistemului judiciar sunt vitale pentru prosperitatea şi securitatea României pe termen lung”, a declarat Zuckerman la audieri.

Vizibil emoţionat, el a povestit despre momentul plecării sale din România, a spus că scrie şi vorbeşte fluent româneşte, iar despre momentul 22 decembrie 1989 a afirmat că este o zi pe care şi-a dorit-o, dar pe care nu credea să o trăiască.

Preşedintele american Donald Trump a trimis Senatului, la sfârşitul lunii iulie 2018, nominalizările mai multor oficiali guvernamentali, precum şi pentru posturile de ambasadori în Muntenegru - Judy Rising Reinke, în Republica Centrafricană - Lucy Tamlyn şi în România - Adrian Zuckerman.

Ulterior nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador al SUA în România a fost returnată din raţiuni procedurale preşedintelui Donad Trump de Comitetul pentru Relaţii Externe al Senatului american, conform reglementării care prevede că nominalizările care nu au fost nici confirmate nici respinse în sesiunea în care au fost înaintate nu pot fi discutate într-o altă sesiune decât dacă sunt retransmise de către preşedinte. Nominalizarea a fost retransmisă, iar după audiere va avea loc un vot în plenul Senatului, dominat de republicani.

Zuckerman este un avocat admis în Baroul din New York în 1984 şi este partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP. Anterior, Zuckerman a fost co-preşedinte pentru proprietăţi imobiliare şi servicii corporate la Epstein Becker & Green New York, iar înainte de aceasta a fost preşedinte pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York. De asemenea, el a deţinut şi funcţia de judecător în cadrul Real Estate Board - New York. Activ în ceea ce priveşte iniţiativele filantropice şi educaţionale, Zuckerman este membru în board-ul Kids Corp. şi în board-ul absolvenţilor Facultăţii de Drept din New York.

Potrivit Casei Albe, Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent limba română.

El are diplomă de absolvire de la Massachusetts Institute of Technology (1979), iar diploma în drept este obţinută la New York Law School (1983).