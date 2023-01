Haos în Brazilia: susținătorii lui Jair Bolsonaro au luat cu asalt Congresul/ Video

Susținătorii fostului președinte brazilian de extremă-dreapta Jair Bolsonaro au luat cu asalt Congresul, iar poliția a folosit gaze lacrimogene în încercarea de a-i îndepărta.

Scenele dramatice au loc la o săptămână după învestirea veteranului de stânga Luiz Inácio Lula da Silva, informează Mediafax.

Susținătorii lui Bolsonaro - care refuză să accepte că a pierdut alegerile - au spart barierele și au intrat în clădirea din capitala Brasilia.

Protestatarii - care au spart geamurile clădirii - campaseră în apropiere, notează BBC.

Lula da Silva l-a învins pe Jair Bolsonaro în alegerile din octombrie. În discursul său de învestitură, Lula a promis că va reconstrui o țară aflată în "ruine teribile".

El a denunțat politicile predecesorului său, care a plecat în SUA pentru a evita ceremonia de predare a ștafetei.

