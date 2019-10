Scene de război în Chile - Zeci de mii de protestari au luat cu asalt capitala. Poliția a intervenit în forță - Cel puțin 18 morți / VIDEO

Zeci de mii de protestatari au luat cu asalt capitala statului Chile ridicând baricade de foc și confruntându-se cu poliția întrucât promisiunile președintelui Sebastián Piñera privind reformele economice nu au reușit să calmeze revoltele care au dus la cel puțin 18 morţi, potrivit Associated Press, conform Mediafax.

Sindicaliștii din cea mai mare țară producătoare de cupru din lume s-au alăturat manifestanților într-o grevă generală.

Mișcarea a început de la o creștere a tarifelor pentru biletele de metrou, dar săptămâna trecută s-a transformat în proteste, manifestanţii cerând îmbunătățiri în educație, sănătate și salarii într-una dintre cele mai bogate, dar şi cele mai inegale naţiuni din America Latină.

Poliția a răspuns manifestanților care au aruncat cu pietre prin tunuri de apă, gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene. Scene similare s-au repetat în orăşelele și orașele din toată ţara care are o populaţie de 18 milioane de oameni.

Milioane de studenți nu au putut încă să participe la cursuri, mai multe stații de metrou au fost închise, iar în faţa benzinăriilor și a supermarketurilor s-au format cozi după ce multe magazine au fost incendiate sau distruse.

Tulburările au izbucnit săptămâna trecută, când studenții au început să sară peste turnicheţii stațiilor de metrou pentru a protesta împotriva unei creșteri cu 4 cenţi a tarifului cartelelor de metrou, despre care guvernul chilian a spus că este necesar pentru a face față creșterii prețurilor la petrol și a unei monede mai slabe.

Mulți protestatari din Santiago au fluturat drapelul național și au strigat: „Chile s-a trezit!”

Președintele statului Chile, Sebastian Piñera, a anunțat un nou pachet de măsuri sociale menit să pună capăt protestelor care afectează țara sud-americană de cinci zile, informează Le Figaro.

Autoritățile de la Santiago de Chile au activat vineri starea de urgență în mai multe orașe din Chile după ce mișcarea de protest adresată costurilor ridicate de trai și inegalității din țară a cunoscut un nivel înalt de violență.

This is what the #StateOfEmergency looks like in #Chile



Rather than engaging the criticism of austerity measures, the government of the OECD country with the highest levels of inequality is putting military in the streets. #ChileSomosTodos pic.twitter.com/428L2NQNt8