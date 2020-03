HAOS la Timișoara: 500 de vârstnici riscă să rămână fără asistență din partea ONG-urilor, după ce Nicolae Robu nu le-a plătit banii

Va fi nebunie la Timișoara, acolo unde circa 500 de vârstnici riscă să rămână fără sprijin din partea ONG-urilor, asta după ce acestea nu au mai primit bani de la Primăria Timișoara de câteva luni bune.

Cei care asigură mâncarea pentru bătrâni nedeplasabili sau îi îngrijesc spun că nu mai pot rezista așa. Unul dintre conducătorii acestor ONG-uri a explicat pentru PRESSALERT.ro, sub protecția anonimatului pentru a nu-și periclita relația cu municipalitatea, că ” de doi ani sunt tot mai dese problemele cu finanțarea, iar în ultimele trei luni nu am primit niciun ban de la primărie, deși sunt semnate contracte. Cele opt ONG-uri mari din Timișoara se ocupă de bătrâni, persoane cu handicap grav, unii nedeplasabili. Pentru unii dintre ei noi cei din ONG-uri suntem legătura cu lumea. Sunt aproximativ 500 de persoane de care avem grijă. Am ajuns cu cuțitul la os pentru că am reușit să rezistăm până acum cu ce am mai primit donații, sponsorizări. Suntem pe punctul să închidem cantinele sociale, serviciile de asistență”.