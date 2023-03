Hartă cu locul în care a căzut drona doborâtă de ruși în Marea Neagră: dezvăluirea a fost făcută de Armata SUA

Forțele aeriene americane au publicat joi o hartă grafică cu locațiile și orele aproximative ale coliziunii dronei MQ-9 Reaper cu un avion de vânătoare rusesc și ale prăbușirii în Marea Neagră la începutul acestei săptămâni, relatează CNN, potrivit Rador.

Forțele aeriene americane din Europa au precizat ulterior pe Twitter că "punctele de pe hartă nu sunt trasate la scară, iar distanțele furnizate în ca setele de text sunt o estimare a locației incidentului".

La începutul zilei de joi, armata americană a publicat, de asemenea, o înregistrare video recent declasificată a întâlnirii de marți dintre dronă și avionul de vânătoare rusesc, așa cum s-a desfășurat deasupra Mării Negre.

În timp ce oficialii americani susţin că probabil nu vor putea recupera drona doborâtă, Rusia a declarat că decizia de a o recupera sau nu din Marea Neagră va aparține Ministerului rus al Apărării.

Natalia Humeniuk, şefa centrului de presă al Forţelor de Apărare "Sud" din Ucraina, susţine că armata ucraineană a înregistrat o activitate atipică a ruşilor în Marea Neagră . Potrivit acesteia, Rusia a trimis în larg 20 de nave, inclusiv transportatoare de rachete și multe flote auxiliare.

"Noi urmărim cu atenție gruparea de nave din Marea Neagră și acțiunile inamicului. Au fost semnalate o activitate atipică și un număr de grupări de nave. Acum, în Marea Neagră sunt 20 de nave, inclusiv patru transportatoare de rachete, dintre care un submarin cu o salvă de circa 28 de rachete" - a explicat Humeniuk, conform Rador.

The graphic below depicts approximations of the locations and times of the @usairforce MQ-9 Reaper collision and crash into the Black Sea. The video released earlier today by @US_EUCOM occurs at the middle plot point on the timeline. pic.twitter.com/nz8fTzL4ZG