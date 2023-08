HARTĂ - Vine potopul peste România: furtuna Patricia a făcut deja prăpăd în Europa. Vremea se schimbă radical

În mai multe țări din Europa s-a declarat deja cod roșu de furtuni, iar vremea se schimbă radical pe tot continentul.

În România vom avea zilele de joi și vineri cu temperaturi caniculare, iar începând de sâmbătă vom avea parte de furtuni extrem de puternice.

Specialiştii au emis deja avertizări cod roşu şi portocaliu în Germania, cod portocaliu de furtuni în nordul Italiei, Slovenia şi vestul Ungariei, dar şi cod galben de vânt şi furtuni în Franţa, Elveţia şi Belgia.

De asemenea, un val de caniculă loveşte estul şi sud-estul Europei. În Serbia a fost emis deja o avertizare de cod roşu, iar în Bulgaria, Ungaria şi Grecia a fost emisă o avertizare meteo de cod portocaliu.

Harta zonelor lovite de furtuna Patricia arată că şi regiuni din România vor fi sub incidenţa unor fenomene meteo extreme. Potrivit hărţii, furtuni puternice, dar şi valul de caniculă, se vor înregistra în partea de sud a ţării, precum şi în vest, dar şi în sud-est.

Storm #Patricia, unusually deep for this time of year, brings cooler temperatures and precipitation to Western #Europe ????️????️ pic.twitter.com/7L4a1ERpn4