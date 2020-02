Harvey Weinstein a fost arestat, după ce a fost găsit vinovat de hărțuire sexuală și viol de gradul al treilea

Harvey Weinstein a fost plasat în arest după ce a fost găsit vinovat de juraţi de hărțuire sexuală și viol de gradul al treilea. Un reprezentant al acestuia a anunţat că avocatul producătorului va face apel.

„Un avocat este deja pe cale să facă apel la decizia curţii”, a anunţat reprezentantul lui Weinstein, Juda Engelmayer, pentru CNN.

Judecătorul a recomandat ca Harvey Weinstein să rămână în arest după pronunţarea verdictului. Magistratul a solicitat transportarea acuzatului la infirmeria închisorii iar Weinstein a fost încătuşat.

Harvey Weinstein a fost declarat vinovat de către juriul care a anunţat decizia sa luni. Juraţii au stabilit vinovăţia lui Weinstein în cazul a două capete de acuzare.

Producătorul de la Hollywood a fost achitat de acuzaţia privind agresiunea sexuală prin urmărirea victimelor. Juraţii au explicat că au stabilit dincolo de orice îndoială că Weinstein a violat-o pe Annabella Sciorra, o altă victimă a cărei mărturie a fost prezentată în cadrul procesului.

Juraţii au stabilit vinovăţia lui Weinstein în cazul a două capete de acuzare: agresiune sexuală (criminal sexual act in the first degree), care atrage condamnare între cinci şi 25 de ani în închisoare, şi viol (rape in the third degree), pedepsit de la închisoare cu suspendare până la 4 ani după gratii, notează CNN.

