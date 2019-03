”Havana” Camilei Cabello este cel mai vândut single din 2018, a anunțat International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), organizaţia care reprezintă interesele industriei de înregistrări muzicale la nivel global, scrie Mediafax.

Piesa a fost lansată în 2017, dar în 2018, single-ul a înregistrat vânzări de 19 milioane de exemplare în toată lumea, arată datele IFPI.

”Havana” a ocupat prima poziție în topurile din 95 de țări, iar în iunie 2018 a devenit cel mai solicitat cântec al unei interprete din toate timpurile pe platforma Spotify cu 888 de milioane de solicitări. Pe toate platformele, piesa a fost rulată de peste 2.6 milioane de ori în toată lumea.

De altfel, jumătate dintre primele 10 cele mai căutate piese ale anului 2018 au fost lansate în 2017.

Înregistrări single semnate de Ed Sheeran, Coldplay și Luis Fonsi & Daddy Yankee se regăsesc în top în al doilea an de la lansare, arată .

În clasamentul în care Camila Cabello (feat. Young Thug) ocupă primul loc cu ”Havana” (19 milioane), continuă cu trei melodii ale celor doi artiști care au dominat topurile pentru 2016 și 2017. Pe locul doi este piesa lui Drake, ”God's Plan” (15.3 milioane), iar două cântece de Ed Sheeran,”Shape Of You” (14.9 milioane) și ”Perfect” (13.5 milioane) ocupă locurile trei și patru. Maroon 5 (feat. Cardi B) au încheiat anul pe locul cinci, cu ”Girls Like You” (11.9 milioane). În cea de-a doua parte a clasamentului, pe locurile 6-10, se găsesc Luis Fonsi (feat. Daddy Yankee), cu ”Despacito” (11.8 milioane), Tia Ray, cu ”Be Apart” (10.9 de milioane), The Chainsmokers & Coldplay, cu ”Something Just Like This” (10 milioane), Marshmello & Anne-Marie, cu ”FRIENDS” (9.6 milioane) și Post Malone (feat. Ty Dolla $ign), cu ”Psycho (9.2).