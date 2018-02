HBO bate record după record: Are mai mult de 5 milioane de abonaţi online

Canalul HBO al companiei Time Warner are mai mult de 5 milioane de abonaţi online, crescând de la 2 milioane câţi erau anul trecut, a declarat o sursă apropiată pentru Reuters. Acei abonaţi online provin din toate serviciile de streaming online cu care lucrează, inclusiv HBO Now, ca şi canalele de la Amazon, DirectTV Now de la AT&T şi Sony Vue.

HBO (Home Box Office) este un canal de televiziune prin cablu cu sediul central în New York. HBO difuzează filme cinematografice, filme originale de televiziune precum şi seriale originale. Printre serialele HBO cu succes la public se pot enumera: "Oz", "Totul despre sex", "The Sopranos", "Curb Your Enthusiasm", "Six Feet Under", "Carnivàle", "Deadwood", "Entourage", "Camarazi de război", "Rome", "Extras", "Big Little Lies". HBO emite în 151 de ţări, conform news.ro.