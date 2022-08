HBO Max s-a confruntat cu probleme tehnice în seara lansării serialului House of the Dragon

Premiera serialului House of the Dragon a creat dificultăţi tehnice pentru platforma de streaming HBO Max, unii utilizatori neputând să urmărească primul episod difuzat duminică seară.

Noul serial din universul Game of Thrones, House of the Dragon, a debutat duminică seara pe HBO Max. Însă, din cauza numărului mare de accesări, unele din aplicaţiile serviciului nu au funcţionat corespunzător şi au împiedicat o parte dintre abonaţi să urmărească primul episod, conform news.ro.

Ca de obicei în astfel de situaţii, utilizatorii au luat calea reţelelor sociale pentru a se plânge şi pentru a vedea dacă şi alţii se confruntă cu probleme similare. Multe astfel de mesaje au fost postate duminică seară pe Reddit, Twitter şi alte site-uri.

Se pare că cele mai mari probleme au fost sesizate pe Fire TV, platforma folosită de Amazon pentru dispozitivele de streaming Fire Stick. Nu a fost, însă, singura, probleme similare, dar într-o mai mică măsură, au fost întâmpinate şi pe celelalte platforme pe care sunt disponibile aplicaţiile HBO Max.

Interesul mare pentru noul serial, combinat cu precaritatea aplicaţiilor HBO Max, recunoscute pentru faptul că suferă de anumite probleme şi bug-uri încă din momentul lansării, au fost factorii care au stat la baza problemelor.

Compania, pe de altă parte, spune că milioane de abonaţi au putut vedea duminică seara House of the Dragon şi că problemele tehnice au afectat doar un mic procent din utilizatori.