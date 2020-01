HBO va lansa miniseria The Undoing, cu Nicole Kidman şi Hugh Grant

Miniseria „De la început/ The Undoing”, creată de David E. Kelley, cu Nicole Kidman şi Hugh Grant în distribuţie, va fi lansată de HBO în luna mai a acestui an, potrivit news.r.ro.

Bazată pe romanul „You Should Have Known”, scris de Jean Hanff Korelitz, miniseria are şase episoade.

Producţia este regizată de Susanne Bier, premiată cu Emmy („The Night Manager”), şi creată pentru televiziune de David E. Kelley, care este şi scenarist principal. Kelley a fost premiat cu 11 trofee Emmy, între care pentru „Marile minciuni nevinovate” şi „Ally McBeal”.

În centrul poveştii se află Grace şi Jonathan Fraser (Kidman şi Grant), care trăiesc viaţa pe care şi-au dorit-o. O moarte violentă şi un lanţ de revelaţii oribile le perturbă existenţa. Lăsată în urmă în ruinele unui dezastru care se propagă continuu, Grace trebuie să îşi creeze o viaţă nouă pentru copilul (Noah Jupe) şi familia ei.

În „The Undoing” joacă şi Edgar Ramirez (nominalizat la Emmy pentru „American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace” şi „Carlos”), Ismael Cruz Cordova („Berlin Station”), Matilda De Angelis, Lily Rabe („American Horror Story”) şi Donald Sutherland (de două ori premiat cu Glob de Aur şi laureat cu Oscar onorific).

Producători executivi sunt Susanne Bier, David E. Kelley prin David E. Kelley Productions, Nicole Kidman şi Per Saari prin Blossom Films, Bruna Papandrea prin Made Up Stories, Stephen Garrett şi Celia Costas.