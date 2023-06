'Hei Mercedes' Producătorul de mașini de lux testează un sistem de asistent vocal alimentat de ChatGPT

Compania a anunțat pe 16 iunie că funcția opțională beta este acum accesibilă proprietarului oricărui vehicul echipat cu interfața Mercedes-Benz User Experience (MBUX), care reprezintă în prezent peste 900.000 de mașini Mercedes-Benz în Statele Unite, conform cointelegraph.com.

Șoferii Mercedes se pot înscrie pentru noul asistent vocal alimentat de AI spunând „Hei Mercedes, vreau să mă alătur programului beta”, în timp ce stau în mașina lor. Alternativ, utilizatorii se pot înscrie prin înscrierea prin aplicația „eu” a producătorilor de automobile.

(1/2) #MercedesBenz is adding ChatGPT to the #MBUX Voice Assistant “Hey Mercedes” as part of a beta program in the United States. This way, voice control in MBUX enabled vehicles will become even more intuitive. More: https://t.co/DF7KWOabFm pic.twitter.com/DHzmexIZym

Producătorul cu sediul în Germania a explicat că ChatGPT va „complementa” caracteristica existentă de control vocal prin extinderea capacităților sale existente:

„În timp ce majoritatea asistenților vocali se limitează la sarcini și răspunsuri predefinite, ChatGPT folosește un model de limbaj mare pentru a îmbunătăți considerabil înțelegerea limbajului natural și a extinde subiectele la care poate răspunde.”

Integrarea ChatGPT va permite utilizatorilor să adreseze Asistentului vocal întrebări care sunt fie legate, fie nu au legătură cu experiența de conducere, lucru la care se spune că chatbot-ul poate oferi „răspunsuri cuprinzătoare”.

Orice date despre comenzile vocale care sunt colectate de asistentul vocal vor fi stocate în sistemul Mercedes-Benz Intelligent Cloud unde vor fi anonimizate și analizate, a spus firma.

