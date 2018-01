Helen Mirren o va interpreta pe împărăteasa Ecaterina cea Mare a Rusiei

Cunoscuta actriţă, în vârstă de 72 de ani, a spus că şi-a dorit întotdeauna să o interpreteze pe împărăteasa rusă, întrucât este atrasă de ideea portretizării pe ecran a unei femei atât de influente."Sunt foarte încântată de posibilitatea de a întruchipa o femeie din istorie care a obţinut şi, apoi, a exercitat o influenţă atât de mare. Ea a rescris regulile guvernării feminine şi a reuşit să facă acest lucru atât de bine încât cuvântul 'Mare' a fost ataşat de numele ei - Ecaterina cea Mare", a declarat Helen Mirren.Această miniserie dramatică, ce va fi difuzată în patru părţi, ale cărei filmări vor debuta în a doua parte a acestui an, are o intrigă plasată "într-o eră tumultuoasă din punct de vedere politic, la curtea marcată de tensiune sexuală a celui mai puternic monarh feminin din istorie", potrivit producătorilor.Miniseria o va prezenta pe Ecaterina a II-a spre sfârşitul domniei sale şi în perioada relaţiei sale pasionale cu Grigori Potemkin, într-o "poveste a unei iubiri obsesive".Reprezentanţii postului Sky spun că renumita împărăteasă rusă a fost "definiţia femeii moderne", exercitând o putere supremă asupra Rusiei aproape jumătate din secolul al XVIII-lea, fiind considerată o persoană "dârză, independentă, strălucitor de inteligentă şi cu o atitudine degajată faţă de sexualitate".Miniseria va fi realizată pe baza unui scenariu scris de Nigel Williams şi va fi regizată de Philip Martin, cunoscut pentru producţii precum "Prime Suspect" şi "The Crown".Helen Mirren a câştigat în 2007 premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal graţie interpretării sale din filmul "The Queen". Actriţa a interpretat-o pe regina Elisabeta a II-a şi pe scenă, în producţia teatrală "The Audience".Miniseria "Catherine The Great" va fi difuzată în 2019 de HBO, Sky Atlantic şi serviciul de streaming NOW TV.