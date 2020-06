Helmut Duckadam despre demisiea de la FCSB: 'Gigi Becali a spus că sunt cel mai neimportant om din club'

Fostul portar Helmut Duckadam a declarat că decizia de a demisiona de la FCSB a fost justificată, după ce Gigi Becali a spus despre el că era cel mai neimportant om din club, potrivit news.ro.

"Faptul că eram considerat cel mai neimportant om din cadrul clubului înseamnă că hotărârea mea din seara asta mă scuteşte de alte comentarii. Eu pe Facebook am pus o postare, în care îi mulţumesc domnului Becali şi din partea mea şi a familiei mele pentru cât m-a ajutat în această perioadă şi cu asta colaborarea mea şi aventura mea s-au terminat. Nu mă văd la alt club, pentru mine activitatea asta de lângă o echipă de fotbal s-a încheiat definitiv. Nu mă duc la nicio altă echipă", a declarat Duckadam, la Digi Sport.

Gigi Becali a declarat că nu el l-a împins la demisie pe Helmut Duckadam şi dacă i s-a redus cu cea mai mare proporţie salariul fostului portar s-a făcut din cauza faptului că era cel mai puţin importantă persoană din club.

"Pe mine nu mă interesa niciodată Helmut Duckadam, mă interesa omul Helmut Duckadam. Nu ca legendă l-am avut la Steaua. Imi plăcea de omul Duckadam, caracterul lui. În rest, ca legendă, nu... Nu ca legendă am avut relaţia pe care am avut-o. Am avut-o ca om, caracterul lui. Eu dictez la club, dar nu pot să dictez la oameni băi, consultaţi-l pe Helmut Duckadam. Nu pot nici aşa, să-i învăţ ce să mănânce la micul dejun, staff-ul. Nu are rost să discutăm despre asta. Au fost tăieri de bani, au fost peste tot. Am jucat astăzi fără atacant ca să facem economie, că vin vremuri grele, probabil, atunci am făcut să pot să-mi apăr familia mea şi ce e al meu. Am renunţat la Gnohere, se fac sacrificii în continuare, că nu se ştie ce vremuri vin şi eu îmi apăr familia. La toată lumea se taie banii. Normal că s-a tăiat şi de la Helmut. Am tăiat şi de la cei care vin zi de zi la club. Helmut vine mai rar, nici nu ştiu când vine. E posibil la un moment dat să-şi dea demisia toţi şi să renunţ la echipă. Am încercat economie, dacă nu merge cu economie, renunţ la echipă, ce, vreţi să-mi distrug viaţa pentru fotbal. Lui Helmut i s-a tăiat cel mai mare procent pentru că de el era cel mai puţin nevoie. La cei care putem, tăiem mai mult şi gata! Ce să fac cu personalităţile dacă intru în faliment? Ce mai fac cu personalităţile? Economie la toată lumea. dacă s-au făcut tăieri de bani s-a tăiat şi de la Helmut Duckadam, punct, ce mai vreţi acum?", a declarat Becali, la Digi Sport.

Helmut Duckadam avea un salariu de 2.000 de lei la FCSB, după o reducere de 50 la sută.

Fostul portar Helmut Duckadam a renunţat, duminică, la funcţia de preşedinte de imagine al FCSB.

"A fost frumos! După multe ezitări, am hotărât azi, 14.06.2020, că este momentul să-mi înaintez demisia din cadrul SC Fotbal Club FCSB. Consider că este mai onorabil să-ţi înaintezi demisia, când simţi că nu mai eşti dorit, decât să aştepţi momentul când vei fi dat afară. Au fost momente dificile, dar şi foarte multe momente frumoase! A fost una dintre cele mai frumoase perioade din viaţă mea! Îi mulţumesc domnului Becali, în numele familiei mele, pentru tot ce a făcut pentru noi şi îl asigur că voi rămâne acelaşi om serios şi loial. Doresc mult succes echipei, şi-mi doresc, că în acest an să câştige un trofeu!", a scris Duckadam, 61 de ani, pe Facebook.

"Eroul de la Sevilla" era singurul component al echipei Steaua care a câştigat în 1987 Cupa Campionilor Europeni care rămăsese în cadrul clubului condus de Gigi Becali.