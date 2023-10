Rachetă sol-aer Hezbollah doboară o dronă la 5 km în interiorul teritoriului israelian

S-a întâmplat duminică deasupra Khiam, la aproximativ 5 km de granița cu Israelul. Drona a fost văzută căzând pe teritoriul israelian, a spus Hezbollah. Aliat al Hamas, grupul Hezbollah a explicat că a doborât drona israeliană cu o rachetă sol-aer şi a vizat mai multe poziţii ale armatei.

Potrivit organizației, care este desemnată ca fiind grup terorist de Marea Britanie și SUA, a avut 46 de luptători uciși în luptele cu Israelul de la atacul Hamas din 7 octombrie, precum și 43 de răniți.

Hezbollah mai spune că a lansat 84 de atacuri în 42 de puncte de-a lungul graniței în ciocniri zilnice cu trupele israeliene.

Israelul spune că cel puțin șapte dintre soldații săi au fost uciși până acum.

Tensiunile sunt sporite la graniţa israeliano-libaneză, unde există aproape zilnic schimburi de focuri între armata israeliană şi grupurile armate pro-palestiniene, în special Hezbollah-ul libanez.

Hezbollah targeted an Israeli drone with a surface-to-air missile over the town of Khiam. According to Hezbollah's statement, this drone crashed inside the Palestinian territories. pic.twitter.com/XiEW3fD3D9