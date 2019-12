Hidroelectrica, despre activele CEZ: Companiile din România trebuie să fructifice oportunitățile

Achiziția activelor din România ale grupurilor CEZ și Enel reprezintă un proiect normal, întrucât companiile din țara noastră trebuie să fie cum sunt cele din străinătate și să valorifice oportunități, a declarat luni, pentru MEDIAFAX, Bogdan Badea, directorul general al Hidroelectrica, conform Mediafax.

“Nu este un proiect ambițios, este un proiect normal. Este vremea ca și companiile din România să se comporte la fel ca cele din afara, în măsura în care apar oportunități să le fructifice, să diversifice și să se dezvolte”, a precizat oficialul companiei.

Potrivit lui Badea, Hidroelectrica nu întâmpină dificultăți financiare în vederea finalizării unui asemenea proces de achiziție, listarea companiei la Bursa de Valori București (BVB) fiind o sursă suplimentară de finanțare.

“Din punct de vedere financiar, Hidroelectrica are niște rezultate financiare din ce în ce mai bune, care an an de an au permis acordarea de dividende atât în proportie de 90%-100% din rezultatul fiecărui an, cât și dividende suplimentare. Suntem în pragul listării, deci o sursă suplimentară de finanțare poate fi listarea, acest fapt neluând în considerare alte instrumente cum sunt creditele, pe care Hidroelectrica, având în vedere poziția financiară, poate să le acceseze foarte facil. Deci, această chestiune nu va reprezenta o problemă din punct de vedere financiar. Chestiunea este de randament, trebuie să vedem după prima etapă de oferte neangajante, când se intră în oferta de due diligence aprofundată, care este randamentul exact pe care respectivele active îl pot oferi companiei ulterior. Este o problemă de business, una care se reflectă și în preț până la urmă. Depinde de business-ul în sine, care trebuie auditat și văzut în detaliu fiecare activ în parte, adică distribuția, zona de producție eoliană și furnizarea. Pentru noi, furnizarea nu este un lucru nou, cu asta ne ocupăm, ne-am propus în planul de afaceri să achizționăm și alte capacități de producție din surse regenerabile și, practic, această oportunitate creează sinergiile necesare cu ceea ce ne propusesem inițial și aveam în portfoliu”, a susținut Badea.

Totodată, directorul general al Hidroelectrica a menționat, în legătură cu faptul că Fondul Proprietatea a cerut de la companie dividende suplimentare de 1,25 milioane de lei, că decizia va fi analizată, hotărâtă în cadrul intern, apoi o propunere va fi prezentată acționarilor.

“Vom face o propunere câtre adunarea generală a acționarilor, sigur că această decizie trebuie luată întâi în forurile interne, apoi o vom propune. Dividende suplimentare s-au acordat tot timpul, trebuie să vedem din punctul de vedere al fluxurilor de numerar, că aici este chestiunea, dacă se poate să dăm curs solicitării Fondului Proprietatea, dacă discutăm de alt cuantum sau dacă nu dăm deloc dividende suplimentare. Noi vom face toate analizele necesare și vom propune acționarilor, mai departe este decizia lor”, a spus Bogdan Badea.

Economistul Mircea Coșea a comentat, pentru MEDIAFAX, că proiectul prin care Hidroelectrica ar achiziționa grupurile CEZ și Enel România este unul de susținut pentru țara noastră, pentru că România are un deficit conceptual în ceea privește dezvoltarea capitalului nostru intern.

“Este un proiect ambițios, de susținut, pentru că România are o lipsă de concept în ceea ce privește dezvoltarea țării și a capitalului intern. Este una dintre puținele țări europene, mai ales din zona central și est europeană, care nu are o politică de investiții în exterior, în ceea ce înseamnă exportul de capital. Așadar, cred că este o încercare de a intra, așa cum au făcut polonezii, cehii, ungurii, până și bulgarii în economia românească, de a duce la intrarea capitalului românesc în structurile de capital ale altor țări. Este complicat, costisitor, dar trebuie să începem odată și odată să facem acest lucru. Încercarea pe care compania CFR a lui Gruia Stoica a făcut-o, de a deveni o companie internațională, a dat anumite rezultate, dar a fost blocată în mare parte de concurența străină. Și de această dată ar putea exista o concurență, dar nu este deloc impsoibil pentru a avea succes din acest punct de vedere”, a apreciat expertul.

Acționarii Hidroelectrica vor decide în adunările generale din 12 și 17 decembrie dacă angajează servicii de consultanță pentru achiziția grupurilor CEZ și Enel România și dacă aprobă distribuția de dividende cerută de Fondul Proprietatea în sumă de 1,25 milioane de lei, potrivit convocatoarelor.

Pe ordinea de zi a şedinţei din 12 decembrie se regăsește un punct ce privește informarea acţionarilor cu privire la "demararea acţiunilor aferente procesului de fuziuni şi achiziţii (M&A) pentru Grupurile CEZ România şi Enel România la nivelul S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA".

Totodată, la această adunare acționarii vor primi o informare ce privește "demararea etapelor necesare pentru preluarea activelor UCM Reșița SA care vor fi utilizate în activitățile de mentenanță și de retehnologizare ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA". UCM Reșița este în insolvență de mai mulți ani, singurul contractor al uzinei fiind Hidroelectrica.

Grupul CEZ a primit declarații de interes de la peste 30 companii pentru cumpărarea activelor din România, potrivit unui anunț din 13 noiembrie al vicepreședintelui companiei, Martin Novák

Conform acestuia, potențialii cumpărători au fost invitați să depună oferte pentru activele din țara noastră în luna decembrie, dar procesul de vânzare va fi finalizat în prima jumătate a anului 2021.

Grupul CEZ a lansat oficial, în 9 septembrie, procesul de vânzare a activelor pe care le deține în România, incluzând șapte companii românești în testarea de piață, respectiv Distribuție Energie Oltenia, Ovidiu Development, Tomis Team, MW Team Invest, CEZ Vânzare, TMK Hydroenergy Power și CEZ România.

La rândul său, Enel dorește vânzarea celor trei distribuții deținute în România precum și capacitățile de producție în regenerabile.

Fondul Proprietatea a cerut de la Hidroelectrica și Nuclearelectrica, societăți cu importanță strategică pentru stat și un necesar ridicat de investiții, dividende suplimentare în cuantum de 1,73 miliarde de lei. FP este acționar minoritar la aceste companii, iar dividendele ar aduce 314 milioane de lei în conturile Fondului, care are nevoie de bani pentru derularea celui de-al 11-lea program de răscumpărare de acțiuni ce va demara la începutul anului viitor.

Bogdan Badea, directorul general al Hidroelectrica, a precizat în 15 noiembrie, la o conferință energetică, că se va opune la AGA din 17 decembrie distribuției de dividende suplimentare.