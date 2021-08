Hilton Garden Inn Bucharest Airport aniversează doi ani de activitate, cu un grad de ocupare de 70%

Hotelul Hilton Garden Inn Bucharest Airport, parte din grupul lituanian Apex Alliance Hotel Management, aniversează doi ani de la inaugurare cu o creştere constantă a cererii şi cu un grad de ocupare care urcă de la lună la lună, ajungând la 70% la nivelul lunii iulie, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.

Hotelul, construit în anul 2019 în urma unei investiţii de 19 milioane de euro, face parte din portofoliul de branduri Hilton şi se adresează în special segmentului de turism de business.

"Înregistrăm o creştere de peste două cifre a gradului de ocupare în raport cu anul trecut, pe care dorim să o conservăm la nivelul întregului an. Avem specificul unui hotel vecin aeroportului, cu o cerere de obicei mai mare în comparaţie cu hotelurile din oraş, iar asta ne permite să observăm rapid semnele pozitive. Partea dificilă este lipsa de personal specializat, un numitor comun al industriei ospitalităţii", a declarat Irina Semaca, General Manager Hilton Garden Inn Bucharest Airport.Potrivit reprezentanţilor Hilton, tendinţa pozitivă se observă şi în creşterea numărului de turişti de peste graniţe."Chiar dacă în prezent cea mai mare parte a oaspeţilor este de naţionalitate română, ultimele luni au adus o creştere constantă a numărului de turişti cu alte naţionalităţi europene. Ultimul an a influenţat puternic şi cerinţele majorităţii oaspeţilor, care sunt acum mai atenţi şi interesaţi de servicii care reduc riscul şi oferă o siguranţă personală sporită", se mai spune în comunicat.Astfel, pe lângă măsurile de siguranţă implementate, cel mai des turiştii sunt şi în căutarea unei politici de anulare flexibile la rezervarea unui hotel.Hotelul are o echipă de circa 50 de angajaţi şi urmăreşte creşterea graduală, odată cu revenirea turismului de business. Principala provocare, complementară evoluţiei pandemiei, este însă atragerea de candidaţi calificaţi.Hilton Garden Inn Bucharest Airport face parte din divizia Hilton Garden Inn a brand-ului Hilton, cu un concept "focused service", destinat în principal clienţilor business. Hotelul dispune de 218 camere, din categoria Superior, Standard precum şi camere destinate persoanelor cu dizabilităţi, şi 5 săli modulare de conferinţe.Apex Alliance Hotel Management este un operator litualian independent, care dezvoltă parteneriate de management hotelier pe termen lung cu investitori instituţionali, proprietari sau fonduri de investiţii, pentru hoteluri deja funcţionale sau în faza de investiţie. Compania operează cinci hoteluri în Bucureşti, cu o capacitate totală de peste 1.000 de camere. Acestea sunt Hilton Garden Inn Bucharest Old Town, Hilton Garden Inn Bucharest Airport, Courtyard Bucharest Floreasca, Moxy Bucharest Old Town şi The Marmorosch Bucharest.Grupul a investit circa 120 de milioane euro până în prezent în proprietăţile hoteliere din România.