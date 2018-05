Horodniceanu, declarații înainte de interviul cu Tudorel Toader: 'Sper să-l conving că am făcut o treabă bună'. Ce spune despre contracandidatul său

Daniel Horodniceanu a afirmat vineri, la sediul Ministerului Justiției, că speră să-l convingă pe Tudorel Toader să rămână la șefia DIICOT pentru că încă are proiecte în derulare, el apreciind că a reuşit să schimbe mentalităţi la DIICOT.

Întrebat de ce crede că ar trebui ca ministrul Justiţiei să îl propună pe el la DIICOT, Horodniceanu a răspuns; "În primul rând pentru continuitate, cred că am făcut o treabă bună în cei trei ani de mandat şi au rămas proiecte în desfăşurare care trebuie încheiate".

În ceea ce priveşte argumentele pe care le va oferi la inteviu în favoarea nominalizării sale pentur un nou mandat, Daniel Horodniceanu a precizat că este vorba în primul rând despre activităţile manageriale pe care le-a întreprins în structură, proiectele de bilanţ în care a arătat ce a făcut în cei trei ani de mandat, referindu-se inclusiv la controale, dar şi la faptul că a modificat legea de organizare a DIICOT.

Referitor la proiectele şi la dosarele nefinalizate, şeful DIICOT a precizat: "Dosare sunt, sunt proiecte manageriale pe termen scurt, mediu şi lung. Sigur, lucrurile acestea se vor putea rezolva mai târziu şi printr-o legislaţie adecvată".

El consideră că a schimbat mentalităţi la DIICOT, apropiind astfel instituţia de "mentalitatea vestică".

"Cred că am schimbat deja câteva mentalităţi, cred că am încadrat mult mai bine structura în mentalitatea judiciară vestică. Cred că am încercat şi ne-am creat unele instrumente mai bune, atât manageriale, cât şi de execuţiE", a susţinut Daniel Horodniceanu.

Întrebat dacă îi este teamă de contracandidatul său, șeful DIICOT: „Haideți să fim serioși. În sensul că fiecare e cu șansa lui. Eu îmi respect contracandidatul și chiar îi doresc succes”.

Cei doi candidaţi care s-au înscris pentru postul de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Daniel Horodniceanu, actualul şef al instituţiei, şi Felix Bănilă, procuror la Parchetul Tribunalului Bacău - vor susţine vineri interviul pentru ocuparea acestei funcţii, la sediul Ministerului Justiţiei. Rezultatul va fi anunţat în 14 mai, în condiţiile în care mandatul lui Daniel Horodniceanu expiră în 19 mai.

Candidaţii declaraţi admişi cu privire la îndeplinirea condiţiilor de participare la selecţia pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT - Daniel Horodniceanu şi Felix Bănilă - vor susţine un interviu cu ministrul Justiţiei, vineri, la ora 10.00, la sediul Ministerului Justiţiei.