'Hotel Transylvania 3' a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american

Cea de a treia parte a seriei "Hotel Transylvania", produsă de studiourile Sony, în care familia contelui Dracula pleacă într-o croazieră, a urcat în fruntea box-office-ului nord-american după primul weekend de rulare, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Vampirul cu pelerină, care va găsi dragostea, dar şi o serie de probleme în timpul vacanţei petrecute pe pachebot, a avut încasări de 44,1 milioane de dolari în SUA şi Canada, începând de vineri, ziua lansării sale, şi până duminică, potrivit estimărilor provizorii ale cabinetului specializat Exhibitor Relations."Hotel Transylvania 3: Summer Vacation" a avut încasări mai bune decât episodul iniţial (42 de milioane de dolari), dar puţin mai mici decât al doilea (48) şi a înlăturat cu uşurinţă din fruntea box-office-ului nord-american producţia "Ant-Man and the Wasp".După un weekend de lansare convingător cu încasări de 75,8 milioane de dolari în America de Nord, ultima producţie a Marvel a scăzut sensibil ritmul în a doua săptămână, cu încasări de 28,8 milioane de vineri până duminică, şi un total de 132,8 de milioane de dolari de la lansare.Superproducţia "Skyscraper", cu Dwayne 'The Rock' Johnson în rolul principal, a dezamăgit în primul weekend pe ecrane, şi nu se clasează decât pe a treia poziţie, cu încasări de 25,5 milioane de dolari.

Cu un buget de 125 de milioane de dolari, potrivit mai multor media americane, lungmetrajul care aminteşte de "Die Hard", era cotat cu un rezultat mult mai bun pe marile ecrane.



Pe locul al patrulea se află "Incredibles 2", cu încasări de 16,2 milioane de dolari în trei zile, care ridică totalul la 535,8 milioane de dolari, în cinci săptămâni de exploatare.



Continuarea aventurilor unei familii de supereroi este deja filmul animat cu cele mai mari încasări din istoria box-office-ului nord-american.



Pe a cincea poziţie se află dinozaurii din "Jurassic World: Fallen Kingdom", care au adunat în acest weekend 15,5 milioane de dolari, respectiv 363,2 de milioane de dolari de la lansare, la 22 iunie.



Iată şi restul Topului 10:



6. "American Nightmare 4: The First Purge": 9,1 milioane de dolari (49,5 milioane de dolari în două săptămâni)



7. "Sorry To Bother You", un mic film independent, a reuşit să multiplice de şase ori încasările din weekendul de lansare, cu 4,3 milioane de dolari (5,3 milioane de dolari în două săptămâni)



8. "Sicario: Day of the Soldado": 3,8 milioane de dolari (43,2 milioane de dolari în trei săptămâni)



9. "Uncle Drew": 3,2 milioane de dolari (36,7 milioane de dolari în trei săptămâni)



10. "Ocean's 8": 2,9 milioane de dolari (132,2 milioane de dolari în şase săptămâni).