Hotelierii de pe litoral au luat foc după decizia Ecaterinei Andronescu: 'Pentru noi e destul de grav'. Apel disperat către ministrul Turismului

Reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) susțin că decizia Ministerului Educației ca anul școlar viitor să înceapă mai devreme le afectează afacerile și i-au cerut ministrului Turismului, Bogdan Trif, să discute cu ministrul Educației pentru a renunța la această idee.

Reprezentanții hotelierilor de pe litoral au declarat, miercuri, într-o conferință de presă organizată cu ocazia deschiderii sezonului estival, că foarte multe dintre locurile de cazare au fost vândute încă de anul trecut, iar decizia ca vacanța elevilor să se termine vara aceasta mai devreme, i-ar afecta. Ei l-au rugat pe ministrul Turismului, Bogdan Trif, să intervină pe lângă ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, pentru ca anul școlar să înceapă în jurul datei de 15 septembrie.

„Anul trecut, la Bursa de turism, bursa litoral, noi am făcut contractele cu turoperatori începând cu data de 1 mai, 1 iunie, până pe data de 15 septembrie. Știm foarte bine că sezonul se deschide pe 1 mai și se închide pe 30 septembrie. (…) Ne-am trezit cu o Hotărâre de la Ministerul Educației că se scurtează vacanța copiilor cu o săptămână. Pentru noi e destul de grav, pentru că avem deja contracte încheiate. Rugămintea mea este, dacă se poate, să se revină anul acesta și să lăsăm copiii să înceapă școala pe 15-16 septembrie, cum pică. Și noi am fost elevi și știm foarte bine că și cu o săptămână în plus și cu una în minus tot acolo ajungem. Pentru turism este benefic dacă dumneavoastră ne ajutați să rezolvăm această problemă”, a i-a spus prim-vicepreședintele FPTR, Nicolae Bucovală, ministrului Turismului, Bogdan Trif, conform Mediafax.

Un psiholog dă verdictul în cazul morții lui Răzvan Ciobanu: Spune că s-ar fi sinucis

Trif a spus că va încerca să-i ajute pe hotelieri cu această problemă, dar nu crede demersul va fi unul reușit anul acesta.

„O să vorbesc cu doamna Andronescu și chiar cred că o să reușim lucrul acesta. Nu știu dacă neapărat anul acesta, dar măcar pentru anul viitor”, a spus el.

Totodată, ministrul Turismului s-a arătat însă mulțumit că, prin reducerea fiscalității în domeniu, hotelierii pot să țină pasul cu competitorii lor din alte țări din punct de vederea al investițiilor realizate.

„Este un lucru bun că am reușit să reducem măcar fiscalitatea. Dacă acum câțiva ani pe sectorul turistic impozitele și taxele erau extrem de mari, eram undeva pe un loc fruntaș, dar în sensul negativ, acum fiscalitatea pe sectorul turistic este cred la cel mai scăzut nivel din Uniunea Europeană. Este o măsură care vine să ajute mediul privat. Banii care or să se regăsească în vistieria lor, ori să fie reinvestiți, pentru că trebuie să ținem pasul cu celelalte țări care ne sunt concurente și trebuie să avem oferte care să rivalizeze cu cele din jurul nostru. Și să ne axăm foarte mult și pe turiștii străini, care odată făceau stațiunile de pe litoral pline”, a mai declarat Bogdan Trif.