Hotelurile, barurile si restaurantele pot ramane inchise pana la Craciun, anunta guvernul...

Spania, a doua cea mai afectata tara europeana de pandemie, isi doreste sa iasa din hibernarea economica. De saptamana urmatoare, vor avea voie sa se duca la munca muncitorii din constructii si alte sectoare neesentiale si care nu pot lucra de acasa. La urcarea in metrou sau in trenurile pentru navetisti, lucratorii vor primi masti pe care vor avea obligatia sa le poarte pe tot parcursul zilei de lucru.

Guvernul iberic are pregatit un plan de reactivare a fortei de munca, ce se va desfasura in doua etape si va dura pana la finalul anului, relatează El Mundo. Prima etapa va include redeschiderea industriilor textile in aceasta vara, iar a doua etapa consta in repornirea industriilor din sectorul turismului, si anume redeschidrea hotelurilor, barurilor sau a restaurantelor, etapa ce se va desfasura la finalul anului.

Sectoare precum cel al turismului, culturii sau activitatilor dedicate timpului liber se vor confrunta cu dificultati enorme in ceea ce priveste redeschidrea lor. Companiile aeriene, croazierele, restaurantele, hotelurile si magazinele se pot regasi in zonele afectate, anunţa ministrul Yolanda Diaz.

„Ministerul Muncii si Economiei Sociale lucreaza in doua faze pentru a implementa masurile potirvite in sectoarele cele mai afectate: este vorba despre exceptionalitate atenuata, care va dura pana in aceasta vara si normalitate atenuata, care va dura pana la sfarsitul anului”, a transmis Ministerul printr-un comunicat.

--

Speranta Anghel