Hram la Melbourne | Episcopia Australiei și Noii Zeelande împlinește 12 ani

Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Melbourne, Australia, și-a serbat luni hramul, care a coincis cu aniversarea a 12 ani de la înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande. Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Mihail a făcut o relatare impresionantă despre situația micii comunități românești de la Dunedin, una dintre cele mai sudice de pe harta lumii, potrivit basilica.ro.

Episcopul Mihail împlinește 12 ani de slujire în fruntea eparhiei Australiei și Noii Zeelande. La hramul din acest an al Catedralei Ortodoxe Române „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Melbourne, Australia, ierarhul a consemnat împlinirea a 12 ani de la înființarea episcopiei.

„În fiecare loc din eparhia noastră s-au mai făcut pași. Au fost comunități în care nu existau biserici, nu aveau preoți. Pentru că sunt distanțe foarte mari, credincioșii români erau nevoiți să meargă la biserici rusești, grecești sau antiohiene.”

Ierarhul a mai spus că au existat și români ortodocși care au migrat către alte confesiuni. De aceea, episcopii, preoții și credincioșii români au datoria „de a căuta oile pierdute ale casei românești în tot continentul australian, de a-i aduce în staulul nostru, adică în Biserica noastră Ortodoxă Română, în care s-au botezat și de unde au plecat”.

Episcopul a afirmat că în comunitățile mai mari ale românilor din Australia și Noua Zeelandă care sunt lipsite de păstori locali se vor oficia la sărbătorile mari Sfânta Liturghie, „astfel încât să se cunoască oamenii între ei, să stea în legătură cu Biserica”.

Prima slujbă de Paști de la Dunedin, Noua Zeelandă

În acest sens, Părintele Episcop Mihail a evocat o vizită pastorală făcută în împrejurimile orașului Dunedin, pe Insula de Sud a Noii Zeelande. „La Dunedin nu fusese episcop niciodată. Avem acolo vreo 25 de familii, care sunt nu numai în orașul respectiv, ci și în împrejurimi, pentru că lucrează la fermele de oi sau de vite”, a povestit el.

Acei români sunt ortodocși și aveau copii nebotezați. Pentru a ajunge la ei, episcopul a zburat aproape două ore, apoi a mers cu mașina.

„M-am dus în ziua de Paști și am făcut Învierea împreună cu ei. S-au spovedit, s-au pregătit, au împărtășit copiii, s-a împărtășit comunitatea. Am oficiat acolo și alte ierurgii și am rămas cu amintirea lor în suflet și cu rugăciune continuă pentru ei”, a spus ierarhul.

A fost prima slujbă ortodoxă de Paști pe care această comunitate a avut-o.

„Îmi spuneau oamenii că niciodată de Paști ei nu au putut să aibă Lumina Învierii în comunitatea lor micuță. Se adunau, ciocneau ouă roșii, păstrau tradițiile ortodoxe, dar niciodată nu au avut o liturghie de sărbătoarea Învierii sau a Crăciunului. Și așa sunt și alte locuri în care trebuie să mergem și să-i cercetăm și să-i ținem aproape”, a adăugat Preasfințitul Părinte Mihail.

În finalul cuvântului ținut la hramul Catedralei Ortodoxe Române din Melbourne, ierarhul a exprimat din nou dezideratul de a aduce comunitățile ortodocșilor români din eparhie mai aproape de învățătura Mântuitorului și de a consolida comuniunea din sânul micii eparhii a Australiei și Noii Zeelande.