Huawei se aşteaptă la câştiguri ridicate şi majorează valoarea dividendelor acordate angajaţilor

Producătorul chinez de echipamente de telecomunicaţii Huawei îi va recompensa pe angajaţii care deţin acţiuni cu o majorare a dividendelor în numerar, care valorează miliarde de dolari, conform unei surse din companie şi a calculelor Reuters preluată de Agepres.

Decizia ar urma să ridice moralul angajaţilor după ce, în ultimele luni, administraţia Trump a solicitat aliaţilor să nu utilizeze echipamentele produse de Huawei pentru reţelele de telefonie 5G, susţinând că acestea prezintă un risc pentru securitatea naţională.De asemenea, majorarea dividendelor pare să indice o creştere a profitului şi încrederea companiei că poate supravieţui acuzaţiilor SUA potrivit cărora autorităţile de la Beijing ar putea utiliza infrastructurile produse de Huawei pentru spionaj, susţin analiştii.Politica Huawei, cunoscută sub numele de "cultura lupului" (wolf culture), prevede acordarea unor compensaţii salariale ridicate angajaţilor, în schimbul un nivel înalt de dedicare. Aproximativ 80.000 din angajaţii Huawei deţin aproape jumătate din acţiunile companiei, o schemă unică pentru o firmă de asemenea mărime. Randamente totale pe acţiune au scăzut cu 7%, la 2,61 yuani.Nivelul dividendelor pentru 2018 ar urma să crească la 1,05 yuani per titlu, de la 1,02 yuani, în timp ce randamente totale pe acţiune au scăzut cu 7%, la 2,61 yuani, au declarat surse din companie pentru Reuters.În decembrie, Huawei anunţa că se aşteaptă să raporteze pentru 2018 o creştere a veniturilor de 21%, la 109 miliarde de dolari, cel mai rapid ritm de creştere din ultimii doi ani. În 2017, compania a înregistrat un profit net de 47,5 miliarde de yuani.Conform datelor Securities Times, dividendele totale plătite pentru 2017 s-au situat la 16,8 miliarde de yuani, echivalentul a 35% din profitul net.Pe plan global, Huawei are aproximativ 180.000 de angajaţi, dar nu toţi pot achiziţiona acţiuni, ci doar cei care timp de trei ani au înregistrat performanţe semnificative.Înainte de a se alătura schemei, angajaţii trebuie să semneze "o declaraţie de dedicare" prin care renunţă în mod voluntar la beneficii cum ar fi concediul anual plătit.Cu o cifră de afaceri de 93 de miliarde de dolari în 2017, Huawei este cel mai mare producător mondial de echipamente de telecomunicaţii. Această piaţă este dominată de trei companii, Huawei, Nokia şi Ericsson.