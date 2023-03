Și-a dat arama pe față: Fosta ambasadoare a UE în România vrea funcție în USR

Angela Cristea, devenită celebră pentru că a condus reprezentanța Comisiei Europene în România (din 2014 până în 2019) și a făcut, de nenumărate ori, declarații politice împotriva PSD, vrea un post în USR. Cristea a fost acuzată, când era ambasadoarea UE în România, de partizanat politic pentru USR, iar acum totul se confirmă.

”Buna, intr-o zi cu soare! Dupa mai mult de un an in USR, candidez pentru un loc in biroul local, pentru a face mai mult decât am făcut deja:

- am oferit, colectat și sortat ajutoare la sediu pentru refugiații uncrainieni

- am organizat și/sau moderat mai multe dezbateri politice in interiorul partidului, dar și cu alte partide parlamentare, de ex in cadrul Festivalului Femei pe Mătăsari ( mai 2022) și Bărbați pe Mătăsari ( oct 2022)

- am oferit consiliere și Coaching pe comunicare și managementul stresului.

CRED in USR și cred ca o reprezentare mai buna a femeilor in politica ne-ar face mai puternici.”, este anunțul făcut de Angela Cristea.