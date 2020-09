Ickabog, scrisă de J.K. Rowling, este publicată gratuit în România pe un site special creat - Copiii au fost invitaţi să ilustreze povestea

"Ickabog", o poveste originală pentru copii despre adevăr şi abuzul de putere, scrisă de J.K. Rowling, este publicată gratuit sub formă de foileton online până la 16 ctombrie pe site-ul special creat editura-arthur.ro., potrivit news.ro.

Pe 26 mai, J.K. Rowling anunţa pe site-ul oficial publicarea în foileton a poveştii "Ickabog", scrisă în urmă cu peste zece ani ca poveste de citit înainte de culcare pentru copiii ei. Rowling a hotărât să publice povestea preferată a familiei sale pentru a le oferi o distracţie copiilor, precum şi părinţilor şi îngrijitorilor nevoiţi să rămână în casele lor în perioada izolării din cauza coronavirusului.

Până pe 16 octombrie 2020, de luni până vineri, vor fi publicate de editura Arthur toate capitolele, în 34 de părţi.

Povestea "Ickabog" a fost scrisă pentru a fi citită cu voce tare. Este o poveste de sine stătătoare, neavând legătură cu restul operei autoarei. Se adresează copiilor cu vârste între 7 şi 9 ani, dar se poate delecta cu ea întreaga familie.

După publicarea online sub formă de foileton, Ickabog va fi publicată şi sub formă de carte - în limba engleză în noiembrie, iar în România curând după aceea. J.K. Rowling îşi va dona drepturile de autor rezultate din vânzarea "Ickabog" către proiecte de ajutorare a grupurilor afectate în mod special de pandemie.

Concurs de ilustraţie - câştigătorii vor fi publicaţi în cartea "Ickabog" la editura Arthur

J.K. Rowling îi invită pe tinerii artişti în devenire să ilustreze această poveste, pe măsura publicării capitolelor online, şi să se lase inspiraţi de mulţimea de personaje şi de întâmplări colorate.

Pentru a câştiga un loc în cartea publicată, părinţii şi tutorii sunt îndemnaţi să înscrie desenele copiilor lor în concursul oficial de ilustraţii organizat de editura Arthur, care se ocupă de publicarea cărţilor pentru copii ale lui J.K. Rowling.

Concursul este organizat pentru copiii cu vârste între 7 şi 12 ani, cu scopul de a folosi cele mai interesante ilustraţii pentru cartea "Ickabog" atunci când aceasta va fi publicată în România. Există premii în cărţi oferite de editură pentru cei 34 de câştigători.

Regulamentul concursului este disponibil pe site, iar înscrierile se fac prin completarea unui formular online până la 23 octombrie.

Concursul s-a desfăşurat până acum în Marea Britanie, Irlanda, Australia, Noua Zeelandă, India, Statele Unite şi Canada, astfel realizându-se o colaborare cu adevărat internaţională între scriitoare şi tinerii artişti din toată lumea. J.K. Rowling nu se va implica în procesul de jurizare, dar a sugerat scene şi personaje care să fie desenate în fiecare zi pe parcursul publicării cărţii online.

Folosind hashtag-ul #PovesteaIckabog, copiii (sau, dacă aceştia au sub 12 ani, părinţii / tutorii lor legali) sunt îndemnaţi să posteze picturi şi desene pe platformele de socializare. O selecţie de imagini va fi postată în galeria site-ului Arthur dedicat poveştii Ickabog.

J.K. Rowling prezintă povestea "Ickabog"

„Ideea pentru Ickabog mi-a venit în timp ce încă lucram la Harry Potter. Am scris aproape toată prima variantă pe apucate, printre cărţile din seria Harry Potter, cu intenţia de a o publica după Harry Potter şi Talismanele Morţii.

Însă, după ultimul volum din Harry Potter, am vrut să iau o pauză şi să nu mai public o vreme, iar această pauză a durat cinci ani. Între timp am scris Moarte subită, iar Robert Galbraith a scris Chemarea cucului. După o perioadă de bâjbâială (timp în care răbdătorul meu agent literar a şi înregistrat Ickabog ca marcă - scuze, Neil), am hotărât ca o bucată de vreme să nu mai scriu cărţi pentru copii. În momentul acela prima versiune a poveştii Ickabog a ajuns în pod, unde a rămas preţ de aproape zece ani. Cu timpul am început să mă gândesc că Ickabog le aparţinea celor doi copii mai mici ai mei, pentru că lor le-o citisem seară de seară când erau mititei, iar aceasta a fost întotdeauna o amintire fericită în familia noastră", spune autoarea.

"Ickabog este o poveste despre adevăr şi despre abuzul de putere. Ca să anticipez o întrebare evidentă, vreau să vă spun că ideea mi-a venit cu peste un deceniu în urmă, aşa că povestea nu trebuie citită ca răspuns la ceea ce se întâmplă în lume acum. Temele sunt atemporale şi se pot aplica oricărei epoci şi oricărei ţări", a precizat Rowling.