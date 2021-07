Ideologic vorbind, echipa Cîțu este plină de „fripturiști”. De ce TeamCîțu nu are cum să funcționeze pe termen lung (Comentariu)

Partidul Național Liberal se află într-un război intern mai intens ca niciodată. Ludovic Orban, omul oamenilor cum este prezentat în partid, se luptă cu o opoziție puternică formată din foarte mulți lideri regionali și locali care nu au reușit să prindă nimic nici în guvernarea Orban, dar nici în guvernarea Cîțu. Avem în față două echipe formate de-a lungul timpului, cu lideri puternici și de o parte și de alta.

Echipa președintelui în funcție Ludovic Orban este una pe care o cunoaștem foarte bine ca urmare a anului în care a guvernat România din poziția unui Guvern minoritar. O echipă solidă care a demonstrat în mai multe rânduri că face un zid puternic în jurul liderului în care cred de ani de zile. Ideologic vorbind, majoritatea echipei din jurul Orban este conservatoare-moderată, apreciind valorile liberale clasice, prețuind familia și promovând subtil biserica. Sunt în fond crezurile care unesc o echipă de ani de zile, acest lucru reflectându-se în patosul cu care membrii din echipa Orban își susțin candidatul.

Articolul de față are în centrul lui echipa adversă, astăzi ceva mai vizibilă în exteriorul partidului, erijată în „echipa câștigătoare”. O strategie care poate avea două tăișuri. Pe de o parte poate mobiliza nehotărâții care nu vor să se certe cu puterea, dar pe de altă parte, prin atitudinea arogantă, poate îndepărtă o parte însemnată din votanții de rând.

Echipa Cîțu a apărut peste noapte. O echipă apărută dintr-o oportunitate ridicată la fileu de partidul oglindă al acestei grupări, USR-PLUS. Demisia lui Ludovic Orban din fruntea guvernului și susținerea lui Florin Cîțu, a dus imediat la formarea unei coaliții interne în PNL în speranța că într-un final vor putea să îi rupă gâtul actualului președinte, folosindu-se de pârghiile pe care le oferă funcții înalte ale statului român. Cine face parte din această coaliție? Sunt foarte mulți oameni puternici, mai ales la ei în teritoriu, care speră că prin promovarea unui lider slab (suntem cu toții de acord aici că Florin Cîțu este o oaie de sacrificiu în această gașcă!) vor putea să își satisfacă dorințele personale. Iar aici avem exemple precum cele ale lui Rareș Bogdan sau Emil Boc care se văd viitorii președinți ai României, Alina Gorghiu care se vede viitorul președinte executiv al PNL și făcătoarea de liste la alegerile din 2024, Alin Ignat care deja se vede ținând discursuri la tribuna parlamentară sau Mara Mareș care se visează europarlamentar. Toți au în această luptă aceeași viziune: îl punem pe Cîțu președinte, iar ulterior ne vedem noi de ale noastre, pentru că oricum Florin semnează ce îi dăm noi la semnat.

De ce nu are cum să funcționeze această coaliție dincolo de satisfacerea intereselor personale pe termen scurt?

Sunt mai multe răspunsuri posibile la această întrebare. Dar unul ridică un alt mare semn de întrebare. Cum vor conviețui ideologic acești oportuniști din jurul lui Cîțu? De ce cred că această echipă este una extrem de efemeră și că nu va rezista mai mult decât câteva acțiuni guvernamentale sau parlamentare? Simplu. Pentru că s-au unit ultra-conservatorii din PNL cu ultra-progresiștii din PNL. Așa ceva nu poate funcționa niciodată.

Rareș Bogdan, Pavel Popescu, Robert Sighiartău sunt oamenii care ar fi „murit pe front” pentru modificarea constituției în care să fie inclusă sintagma că familia este formată dintr-un bărbat și o femeie. Ne aducem aminte cum Tabita Tour (firma lui Sighiartău) îl sponsoriza pe Mihail Neamțu atunci când făcea turul României în promovarea Coaliției pentru Familie. De asemenea, Rareș Bogdan, unul dintre cei mai vocali susținători ai lui Cîțu invita oamenii să voteze „Da” la referendumul pentru familie și își încheia toate discursurile din campania de la Europarlamentare cu sintagma „Doamne ajută!”. Acești lideri cred cu tărie în valorile conservator-tradiționale ale poporului român.

Pe de altă parte, Alina Gorghiu împreună cu Ovidiu Raețchi promovau intens ideea parteneriatului civil, iar Mara Mareș vota împotriva familiei tradiționale în parlament (împotriva voinței partidului!) sau se ruga pe Facebook să nu se atingă pragul minim pentru validarea referendumului pentru familie. De asemenea, însuși Florin Cîțu, un singuratic fără familie, este recunoscut ca fiind un progresist categoric, declarat împotriva bisericii, un om care promovează diversitatea și incluziunea socială.

Sunt doar două exemple la extreme, dar dacă disecăm problema vom afla că în această echipă se întâlnesc mai mulți oameni cu viziuni complet diferite. Chiar dacă PNL este un partid de tip „catch-all” care încearcă să convingă întreaga populație să îl voteze, are totuși o linie trasată. Echipa cu Cîțu în frunte nu numai ca nu are o linie trasată ci din contră are mai multe care se bat cap-în-cap. Este o formulă artificială, de compromis, care are o singură țintă: aceea ce a-l învinge pe Ludovic Orban. După acest moment, cu siguranță vom asista la alte mici bătălii interne care vor duce PNL din nou la scorul de 12%. În această direcție concluzie e clară: un 2024 sumbru pentru liberali și un viitor președinte din partea/susținut de PSD.