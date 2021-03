Ieri am sărbătorit Ziua internațională a pădurilor

Organizația Națiunilor Unite a declarat în anul 2013 ziua de 21 martie - Ziua Internaţională a Pădurii, oportunitate de creștere a nivelului de conștientizare a societății privind rolul şi importanţa pădurilor în viața de zi cu zi. La nivel global, pădurile acoperă momentan mai puțin de 30% din suprafața terestră. Datorită tăierilor efectuate de om și a unor calamități naturale, cum sunt furtunile puternice, dar mai ales, incendiile, astăzi există suprafețe întinse pe care pădurea a fost distrusă. Omenirea nu şi-a pus problema rolului pădurii în mod ştiinţific decât foarte târziu, începând cu secolul al XIX-lea, ca urmare a modificărilor socio-economice ce au determinat o creştere importantă în utilizarea şi exploatarea lemnului. În contextul schimbărilor climatice, pădurile joacă un rol important, nu doar pentru captarea dioxidului de carbon, ci şi prin producţia de biomasă şi prin potenţialul pe care îl au în domeniul energiilor regenerabile.

Secretarul de Stat, Puiu Gelu din cadrul Ministerului Mediului a tinut sa transmita un mesaj, cu aceasta ocazie. 'Este una dintre cele mai frumoase sărbători a tuturor locuitorilor de pe bătrâna planetă – Terra. Fără ea nu am avea oxigen, fără ea nu am avea animale sălbatice, fără ea ne-am pierde sănătatea, fără ea nu am exista, fără ea nu am ști să protejăm, fără ea nu am ști ce înseamnă a iubi, fără ea nu ne-am găsi rostul, fără ea totul ar fi zugrăvit doar în două culori – negru și gri. Pădurea ne învață totul despre ce înseamnă regenerare. Pădurea ne învață ce înseamnă liantul dintre suflet – inimă – om. Pădurea ne dă leacurile de care avem nevoie să ne vindecăm de ură, de invidie, de răutate. Tot acolo, la ea, găsim pacea și energia vitală pentru a fi noi. Când simțim că suntem dezechilibrați, supărați și necăjiți, în pădure ne găsim liniștea.'