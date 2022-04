Iga Swiatek a dezvăluit că a plâns timp de 40 minute după ce a aflat ştirea despre retragerea australiencei Ashleigh Barty

Iga Swiatek, prima jucătoare poloneză care ocupă fotoliul de lider WTA, a dezvăluit că a plâns timp de 40 minute după ce a aflat ştirea despre retragerea australiencei Ashleigh Barty, fostul lider mondial al tenisului feminin, la doar şapte săptămâni după triumful de la Australian Open, transmite BBC.

Swiatek, 20 ani, a devenit de luni noul număr 1 WTA, după ce sâmbătă a cucerit la Miami al treilea ei titlu WTA 1.000 consecutiv, după cele de la Doha şi Indian Wells. Poloneza a ajuns la 17 victorii consecutive, toate la turnee WTA 1.000.Retragerea australiencei Barty, la doar 25 ani, a avut un impact deosebit asupra polonezei, care la 18 ani se impunea la Roland Garros (2020).''Am plâns 40 de minute. În principal, a fost din cauza retragerii lui Ash. Nu ştiam că se va întâmpla aşa ceva şi chiar m-a surprins. Întotdeauna am avut această viziune că vom juca cu toţii până la 35 de ani sau aşa ceva, până când corpurile noastre sunt atât de obosite încât nu mai putem. Am avut nevoie de timp ca să înţeleg cu adevărat la ce s-a gândit ea. Decizia ei a fost cu adevărat curajoasă şi am avut o mulţime de emoţii din cauza asta'', a spus Swiatek, care dintr-odată s-a trezit în ''pole position'' pentru postura de lider WTA.''M-am trezit emoţionată din cauza poziţiei mele. Mi-am dat seama după două ore că sunt foarte emoţionată, dar în acelaşi timp mi-am spus 'hei, încă nu ştii ce se va întâmpla şi mai sunt nişte meciuri de câştigat'. Aşa că mi-am spus să las emoţiile şi entuziasmul pentru că am de lucru'', a povestit Swiatek.Două zile mai târziu, Swiatek şi-a asigurat locul întâi WTA după de a învins-o la Miami pe elveţianca Viktorija Golubic în turul al doilea.De acolo, poloneza nu a mai cedat niciun set până în finală, unde a demonstrat cele mai bune atribute ale sale, lovituri necruţătoare de forehand, abilitatea de a se apăra ferm şi de a trece rapid la atac, o presiunea constantă asupra adversarelor, învingând-o pe japoneza Naomi Osaka (6-4, 6-0).''Aceste ultime săptămâni mi-au arătat că pot avea mai multă încredere în mine şi că pot avea încredere în abilităţile mele şi în tenisul meu. Înainte nu ştiam cu adevărat că era posibil să am o serie ca asta. Aşa că m-a cam surprins. După Doha şi după Indian Wells nu am avut timp să diger ce am realizat. În acest moment îmi voi lua ceva timp pentru a analiza ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere al muncii'', a mai spus Swiatek, care s-a retras din turneul de la Charleston (3-10 aprilie).