Ignacio Uriarte transformă maşini de scris în instrumente muzicale, la galeria Gaep

Cu ocazia expoziţiei online „Time Lines: Ignacio Uriarte”, Gaep prezintă pe site-ul galeriei un performance filmat, susţinut de Ignacio Uriarte şi producătorul de muzică electronică Timm Brockmann. În timp ce artistul vizual transformă maşini de scris obişnuite în instrumente muzicale, muzicianul generează sunete cu un sintetizator analogic şi un drum machine, rezultatul fiind un dialog muzical ce evidenţiază diverse elemente de percuţie mecanice şi electronice, conform news.ro.

Produsul unei sesiuni de improvizaţie între Uriarte şi Brockmann, performance-ul a fost înregistrat în atelierul din Berlin al artistului.

În practica lui artistică, Uriarte utilizează maşina de scris ca un mijloc de exprimare neconvenţional. În timp ce desenele sale realizate la maşina de scris dezvăluie compoziţii geometrice generate prin imprimarea repetitivă a unui semn grafic, pentru lucrările de sunet artistul foloseşte acelaşi tip de instrumente pentru a produce sunete cu un caracter muzical.

Aşa cum reiese din sesiunea alături de Timm Brockmann, filmată de Cristian Flores, Uriarte converteşte obiectul non-muzical într-un instrument ritmic nu doar prin apăsarea repetitivă a unor taste, ci şi prin lovirea tamburului sau ruperea unor foi de hârtie scoase din maşina de scris. Împreună cu echipamentul specific de muzică electronică, acest vechi instrument de lucru, cândva omniprezent în birouri, creează un sound captivant.

Lucrările lui Ignacio Uriarte sunt strâns legate de backgroundul lui profesional. În urmă cu aproape 20 de ani a demisionat din ultimul job corporate pentru a face doar artă. Nu a renunţat însă la universul office. Foloseşte în continuare instrumente banale de birou - pixuri, markere permanente, foi de dimensiuni standard, ştampile, rigle, maşini de scris etc. – şi gesturi repetitive. Organizate cu o anumită cadenţă, acestea transcend însă obişnuitul. De-a lungul timpului a realizat mai multe lucrări pentru care a utilizat maşini de scris (desene şi instalaţii de sunet) sau prin care le-a adus un omagiu (filmul „The History of the Typewriter Recited” de Michael Winslow).

Time Lines: Ignacio Uriarte (18 aprilie - 29 mai) va fi urmată de alte două expoziţii online - Raluca Popa (30 mai - 10 iulie) şi Răzvan Anton (11 iulie - 21 august), toate în spaţiul virtual Viewing Rooms de pe gaepgallery.com.