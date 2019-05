Igor Dodon a avut o întrevedere cu Vladimir Putin în Kazahstan

Preşedinţii din Rusia şi Republica Moldova, Vladimir Putin şi Igor Dodon, s-au întâlnit miercuri în Kazahstan, discutând despre situaţia relaţiilor bilaterale, informează agenţia de presă Tass potrivit mediafax

"Am avut o întrevedere de lucru cu preşedintele rus, Vladimir Putin, cu ocazia reuniunii Consiliului Suprem al Uniunii Eurasiatice, desfăşurată în Nur-Sultan. Am discutat despre stadiul actual al relaţiilor bilaterale. Am acceptat invitaţia liderului rus de a participa la Forumul economic internaţional de la Sankt-Petersburg, săptămâna viitoare", a declarat Igor Dodon.

"În plus, Vladimir Putin şi eu am convenit ca vicepremierul rus Dmitri Kozak, care este emisar special prezidenţial pentru Dezvoltarea relaţiilor comerciale şi economice cu Republica Moldova, să vină la Chişinău la începutul săptămânii viitoare, la invitaţia mea. Dmitri Kozak va discuta cu mine despre întregul spectru al relaţiilor moldo-ruse", a precizat Igor Dodon.

Liderul de la Chişinău, un politician prorus, a participat la summitul Consiliului Suprem al Uniunii Eurasiatice întrucât Republica Moldova are statut de observator în această organizaţie.