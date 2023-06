Igor Dodon, despre Summitul CPE: `Care sunt rezultatele? A fost ca și o nuntă, pe care noi am organizat-o, dar am fost lăturași`

Fostul șef de stat, Igor Dodon, a venit cu un comentariu privind Summitul CPE. „A fost ca și o nuntă, pe care noi am organizat-o, dar am fost lăturași. Am investit bani, dar declarații importante pentru Republica Moldova nu au fost”, a declarat Dodon în cadrul emisiunii Puterea a Patra de la N4.

„A fost un Summit bun. Eu cred că trebuie de dat un ordin de onoare celor de la Castel Mimi, chiar întreprinderii, pentru că ei au organizat foarte bine evenimentul.

Din ce privește rezultatele, pentru imaginea țării că au venit atâtea persoane în Republica Moldova eu cred că este important. Este un eveniment bun pentru Imaginea Moldovei, dar apare o întrebare, care sunt rezultatele?

Se primește că la nunta care noi am organizat-o, am fost lăturași. Noi am investit bani, când banii trebuiesc în altă parte, dar declarații importante pentru Republica Moldova nu au fost. Eu am văzut mesajul foarte clar al lui Emmanuel Macron, care zice să nu nu ne grăbim cu integrarea Europei, ei au problemele lor interne”, a menționat Igor Dodon.

Zi istorică ieri în Moldova. Delegații din țările UE și nu doar au fost întâmpinate pe covorul roșu de la Castel Mimi, în cadrul celui de-al doilea Summit al Comunității Politice Europene, găzduit de Moldova. La eveniment și-au confirmat prezenta 48 de oficiali, printre ei președintele Franței Emmanuel Macron, președintele Germaniei, Olaf Scholz etc.