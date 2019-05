Ilan Laufer a felicitat alţi doi antreprenori de succes care au ruşit prin programul Start-up Nation

Ilan Laufer, consilierul onorific al premierului Viorica Dăncilă, a ţinut să felicite alţi doi antreprenori români care şi-au îmbunătăţit performanţele prin intermediul Start-up Nation.

Societatea Ayala Product SRL a fost infiintata in anul 2017, de catre Andra Sabin. Absolventa a programului "Analitica: Cercetarea operatiunilor si analiza riscului" din cadrul Manchester University. Dupa absolvirea cursurilor Andra s-a reintors in tara, unde cu sprijinul programului "Start-up Nation" a reusit sa creeze o unitate de productie moderna pentru fier fasonat si carcasat. Fondurile primite, au permis achizitionarea unui utilaj modern, automat, de fasonat otel beton din colaci. Acest utilaj este capabil sa efectueze operatii multiple in intervale de timp foarte scurte, cu un randament foarte ridicat si o calitate de executie foarte buna.

Dăncilă joacă tare în Suceava: promisiuni pentru primari și atacuri la Gheorghe Flutur

Misiunea Ayala Product SRL, este de a oferi servicii de inalta calitate si rapiditate si nu numai. Ayala Product se diferentieaza prin modul in care abordeaza proiectele clientilor sai, dorind sa sparga barierele comunicarii dintre proiectie si executie.

Ea e FEMEIA care îl poate SALVA pe Liviu Dragnea: Declarația făcută în fața judecătorilor îl poate ACHITA pe liderul PSD

Te felicit pe aceasta cale Andra pentru increderea acordata programului si sper ca povestea ta de succes sa fie un exemplu de curaj pentru tot mai multi antreprenori romani.

Te felicit pe această cale Vlad Ciopleală pentru încrederea acordată programului Start-up Nation și sper ca povestea ta de succes, să fie un exemplu de curaj pentru viitorii antreprenori români.

Societatea INKSPIRIA TREND SRL a fost înființată de către Vlad Ciopleală cu scopul de a crea un atelier versatil de personalizare a materialelor textile prin intermediul programului Start-up Nation.

Dăncilă joacă tare în Suceava: promisiuni pentru primari și atacuri la Gheorghe Flutur

Echipamentele achiziționate cu ajutorul programului Start-up Nation (ediția 2017) cuprind atât tehnologia broderiei computerizate cât și cea a print-ului direct in țesătură și înglobează cea mai recentă tehnologie disponibilă în domeniu.

Misiunea societății este de a se afirma în piață ca un outlet creativ unde tehnica broderiei și a print-ului digital sa fie duse la un alt nivel prin noutatea și complexitatea designurilor, calitatea execuției și a materialelor și atenția fata de clienți.