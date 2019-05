Dăncilă joacă tare în Suceava: promisiuni pentru primari și atacuri la Gheorghe Flutur

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, marți, simplicarea atragerii de finantare pentru proiecte locale din Fondul de Dezvoltare si Investitii in valoarea totala de 10 miliarde de euro.

„Am discutat despre stadiul implementarii PNDL 1, PNDL2, despre Fondul de Dezvoltari și Investiții și i-am asigurat pe primari că pentru a accesa mai ușor acest fond vom elimina autorizatia de constructie”, a spus Dancila, dupa o intalnire cu primarii din judetul Suceava.

Premierul l-a acuzat pe șeful liberal de CJ, Gheorghe Flutur, de ipocrizie.

„Am facut vizita avand in vedere problema semnalata de primari legata de utilitati si mediu, problema care necesita o interventie guvernamentala. Am vorbit aseara mai mult primari si ne-au explicat problema si au spus ca au nevoie de sprijin guvernamental. Am vazut ca sunt unele persoane, chiar presedintele de CJ, care scrie scrisori foarte frumoase, probabil si-a gresit vocatia, dar da dovada de foarte multa ipocrizie. Aceasta problema e de prin 2002-2003, au fost mai multe Guverne, nici Guvenrul lui nu a facut, dar le cere altora solutii”, a mai spus premierul.