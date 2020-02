Ilan Laufer: 'Domnule Citu XXX, nu te-ai imprumutat la dobanda negativa nici pentru ca insipiri incredere'

Copreședintele PSL, Ilan Laufer, a precizat, pe Facebook, că noul ministru desemnat Florin Cîțu „inca nu a inteles ca se imprumuta la dobanzi negative „datorita” Coronavirusului care face ravagii pe bursele internationale”.

„Citu XXX (3 de X: 1 X - aviz negativ 2 X - demis de parlament, 3 X - demis prin motiune), inca nu a inteles ca se imprumuta la dobanzi negative „datorita” Coronavirusului care face ravagii pe bursele internationale.

Domnule Citu 3X, nu e de bine deloc, nu va bucurati, va zic eu, bursele la nivel global sunt in cadere libera in acest moment, investitorii muta banii in obligatiuni si titluri de stat, in acest fel chiar daca primesc o dobanda negativa au banii la adapost.

Domnule Citu XXX, nu te-ai imprumutat la dobanda negativa nici pentru ca insipiri incredere nici ca esti frumos sau destept. Asa ca nu te mai lauda cand in realitate situatia este una foarte proasta pentru toata lumea”, se arată pe pagina de Facebook a lui Ilan Laufer.