Ilan Laufer: IMM-urile românești au o mare șansă - Programul SmartStartUSA a atras atenția Departamentului de Comerț al SUA

Ilan Laufer, reprezentant special al Camerei de Comerț și Industrie a României în SUA, a avut o întâlnire foarte bună cu Dale N. Tasharski - Directorul General Adjunct din cadrul Departamentului de Comerț al Statelor Unite ale Americii. În urma acestei întâlniri, fostul ministru pentru IMM-uri susține că Programul SmartStartUSA pe care îl coordonează a atras atenția autorităților americane și asta înseamnă o șansă foarte bună pentru antreprenorii români:

”În urma discuțiilor aplicate, purtate cu domnul Dale N. Tasharski - Directorul General Adjunct din cadrul Departamentului de Comerț al Statelor Unite ale Americii in cursul zilei de ieri la Washington, programul SmartStartUSA a atras atenția guvernului american, bucurându-se astfel de un real succes.

Consider că prin programul SmartStartUSA și prin colaborarea dintre IMM-urile românești și companiile americane, țara noastră are șansa să își crească vizibilitatea in plan internațional in ceea ce privește potențialul economic imens de care aceasta dispune și sa se remarce in cadrul sistemului internațional la adevarata ei valoare.

Ne construim viitorul împreuna!

/SmartStartUSA/ SelectUSA/ ParteneriatStrategic/ RomaniaUSA/ Ilan Laufer/ RamanetiAproape”, susține Ilan Laufer pe pagina sa de Facebook.