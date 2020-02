Ilan Laufer le răspunde criticilor: 'Am lansat o provocare, nimic vulgar sau grav'

Fondatorul PSL, Ilan Laufer, le răspunde celor de la Digi24 care au întrebat ce credibilitate are politicianul după poza de la Poarta Sărutului. Laufer a punctat că a lansat o provocare, că „nu a fost nimic vulgar sau grav”, fiind, de fapt, un gest normal pentru tinerii de azi, mai ales când nu au presa prin preajmă.

Citește și: Guvernul a adoptat cea mai controversată OUG: privații din sănătate, pe picior de egalitate cu spitalele de stat

„Cred ca a ajuns timpul sa fim mai deschisi catre generatia tanara si catre modul in care se face poltica in vest. Am locuit timp de doi ani in Statele Unite si cu aceasta ocazie am importat conceptul american de a face politica in Romania si cred ca acest lucru reprezinta un real interes pentru oameni. Cei de la DIGI 24 au intrebat ce credibilitate avem dupa poza de la Poarta Sarutului in care am lansat un #kissbucketchallenge ridicand colegele noastre pe umeri si lansand o provocare liderilor din politica romaneasca. Pur si simplu am vrut sa promovam Poarta Sarutului si pe marele sculptor roman Constantin Brancusi, si am lansat o provocare, nimic vulgar sau grav. Asa sunt oamenii cand nu sunt la TV sau cu presa langa ei, sunt oameni. Multi oameni, mai ales tinerii de azi fac si ei genul de poza pe care am facut-o cu colegii.

Eu si cu Alex avem curajul sa facem politica cu zambetul pe buze si totodata sa propunem un proiect de tara foarte serios si bine fundamentat pe 10 ani pentru Romania. Romania 10 in 10 va duce tara noastra in topul celor mai puternice 10 economii din Uniunea Europeana si va asigura un salariu minim de 1000 euro si repatrierea a 1 milion de romani in urmatorii 5 ani prin crearea cadrului legislativ care va infiinta programul Prima Casa Diaspora, credit fara adeverința de venit pentru cei care aplica si primesc statul de repatriat.

Romania are cel mai mare potential de crestere economica din UE. Proiectul de tara Romania 10 in 10 propune 10 masuri concrete si aplicabile, care vor aduce in Romania o creste economica de pana la 10% pe an.

Va garantez tuturor ca noi avem un singur plan: Proiectul de tara Romania 10 in 10.

Va multumesc frumos!”, se arată pe pagina de Facebook a lui Ilan Laufer.