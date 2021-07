Ilie Bolojan deplânge soarta mentorului său, Călin Popescu Tăriceanu - Apel la respect în campania internă din PNL

Ilie Bolojan, președintele PNL Bihor, face un apel la decență și respect în campania internă din partid. Președintele Consiliului Județean Bihor dă exemplul lui Călin Popescu Tăriceanu, omul care l-a lansat în politica națională, despre care afirmă că a bătut palma cu PSD și din cauza faptului că nu a mai fost respectat în PNL.

„Vreau să spun câteva cuvinte despre ceea cese întâmplă în interiorul PNL, despre ce am văzut în presă în această perioadă. Campania, în general, a fost civilizată, dar pe ici pe colo mi s-a părut că ar trebui să avem un pic mai mult respect unii față de alții. Ar trebuie să avem mai puțină încrâncenare unii față de alții, dar nu neapărat candidații, ci cei care îi susțin. Sigur, nici puțină decență nu ne-ar strica.

Să vă explic de ce este nevoie de mai mult respect. E o vorbă: respectă-te, ca să te respect. Eu privin de pe linia fostului PNL și am o vechime. Am văzut ce s-a întâmplat în vechiul PNL în multe cicluri electorale și v-aș spune două povești. Fostul prim-ministru Tăriceanu a pierdut competiția din partid. La un moment dat, noile conduceri, ca să-l pună într-o situație 'onorabilă', au regândit situația la Senat, impunând așezarea alfabetică, ca cei cu T să stea în spate. Respect. Mi-aduc aminte că erau ședințele pe Aviatorilor. Era o masă de ședință în formă de U. La capătul U-ului, spre ușa de la intrare, erau două mese mai joase, fără microfon. Călărețul cu numele dânsului era pe ultima masă. Eu veneam - fusesem secretarul lui general, îmi era rușine de rușinea altora - luam călărețul, îl puneam în locul meu. Mă gândeam: dacă vine fostul prim-ministru sau fostul președinte, așa îl tratăm noi? Sunt convins că ce s-a întâmplat după aia cu ALDE și alianța cu alții a fost și din cauza lipsei de respect. Haideți să ne respectăm primul ministru al României, președintelui partidului, haideți să ne respectăm pe noi în orice situație, ne vor respecta și alții și va fi mai bine”, a afirmat Bolojan, la conferința de alegeri a PNL Cluj.

Ilie Bolojan le-a amintit colegilor din PNL că, deși critică actuala conducere a partidului și deciziile luate în ultimii ani, în Biroului Executiv al PNL a existat aproape întotdeauna unanimitate.

„Cred că trebuie să avem și mai puțină încrâncenare. Am văzut niște atacuri, niște critici. Să știți că multe erau pertinente, chiar dacă erau contondente. Eu mi-am dat demisia acum vreo doi ani de zile din fostul BEx, din poziția de prim-vicepreședinte și în locul meu a venit domnul Rareș Bogdan. Să știți că toate deciziile în BEx s-au luat în unanimitate. Nu am auzit să fie ceva probleme majore. Poate uneori doar se propuneau și erau considerate a fi adoptate. Am fost uneori pe la președinții noștri. Nu prea i-am deranjat în general, decât cu anumite probleme. Unii ne-au primit, alții nu ne-au primit, dar la anumite uși era o înghesuială destul de mare, să știți. Cu toate supărările pe care le avem, trebuie să fim mai puțin contondenți. Dacă anii trecuți totul a fost perfect, ar fi bine să fim mai puțin contondenți, pentru că nu ne ajută cu nimic. Nu în ultimul rând, cred că ar trebui mai multă decență. Suntem partid de guvernare. Nu suntem în opoziție. Când ești în opoziție poți să faci festivalul democrației. Vă dați seama că critică nefundamentată mai ales la adresa Cabinetului scade autoritatea, apar probleme. Dacă ne consumăm toată energia în combustia asta internă, nu mai rămâne energie pentru a face legi, pentru a veni cu proiecte de hotărâri de guvern, pentru a rezolva problemele care apar. Nu ne-a forțat nimeni nici acum trei, patru luni de zile să dăm voturi masine într-o anumită direcție și apoi să ne mutăm într-o cu totul altă direcție. Prin urmare, cred că dacă suntem respectoși unii cu alții în această campanie, dacă suntem mai puțin conflictuali”, a mai declarat liderul PNL Bihor.