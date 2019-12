Ilie Poenaru, antrenor Academica Clinceni: 'George Merloi plutește puțin'

Ilie Poenaru, antrenorul celor de la Academica Clinceni, a vorbit, după remiza cu FC Botoșani, scor 1-1, despre George Merloi despre care a spus că trebuie să muncească mai mult pentru a fi titular.

Ilie Poenaru a explicat, după partida cu FC Botoșani, motivul pentru care George Merloi a fost rezervă.

Citește și: Accederea României în Programul Visa Waiver! MAE, discuții cu noul ambasador al SUA

”Nu e vorba că a greşit, eu joc şi în funcţie de adversar, caut şi vreau să fac anumite lucruri tactice pentru că am nevoie de anumiţi jucători la anumite meciuri şi el vine după meciuri la rând jucate. El nu a făcut pregătirea cu mine, am tras puţin de el, a intrat într-o stare de oboseală şi chiar dacă are 19 ani presiunea Ligii 1 e altceva faţă de juniori pe unde juca el. Dar este un copil bun, am copii buni, sunt receptivi, fac ceea ce trebuie, numai că ei trebuie să muncească mult mai mult şi să aibă şi răbdare dar răbdarea asta trebuie să fie mai rapidă. E bine că e supărat, dacă e supărat o să muncească săptămâna viitoare mai mult şi probabil că va juca. Trebuie să demonstreze, la mine v-am spus, fotbalul are două faze. Fotbalul în ziua de azi este 1 contra 1 şi tranziţia negativă, tranziţia pozitivă. El acum pluteşte puţin”, a declarat Ilie Poenaru la Telekom Sport.

În clasamentul Ligii 1, Academica Clinceni se poziționează pe locul 11, cu 20 de puncte.