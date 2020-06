Ilie Poenaru despre fundaşul Paul Pârvulescu, după ce acesta a fost suspendat provizoriu de ANAD: Mi-a spus că a glumit

Antrenorul formaţiei Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a declarat că a vorbit cu fundaşul Paul Pârvulescu, după ce acesta a fost suspendat provizoriu de ANAD, iar fotbalistul i-a transmis că a glumit când a afirmat că a urmat un tratament intravenos dopant la o echipă din România, anunță news.ro.

"Am primit o notificare pe 3 iunie, de la ANAD, în care el era suspendat din orice activitate sportivă. Am răbufnit la adresa lui, am avut o discuţie foarte serioasă, în care i-am spus că nu se poate aşa ceva, că nu pot să cred la un jucător ca el că declară asemenea lucruri sau dacă a făcut aşa ceva. El mi-a spus că a fost totul ca o glumă şi nu se referea la faptul că a făcut... sau că s-a drogat cu vitamine, ceva de genul ăsta a vrut el să lase de înţeles. În fine, nu ştiu... Asta mi-a transmis mie, că a spus-o în glumă, că practic tot ce făcea... erau nişte vitamine pe care le făcea. Eu i-am spus ce am avut de spus, că trebuie să-şi asume acest lucru, pentru că este totuşi un jucător care are experienţă, a jucat la echipe foarte bune şi trebuie să se controleze în tot ceea ce face şi tot ceea ce spune. Numai el ştie ce a făcut, dar pe mine mă afectează în momentul de faţă, mi-a dat toate planurile peste cap. Noi nu avem un lot numeros, el face parte din planurile mele, din primii 11. Am înţeles că mâine este comisia, dacă se demonstrează, vă daţi seama că suntem de acord să respectăm legile şi tot ce i se va face şi noi, clubul, vom lua măsurile de cuviinţă. Dar el mi-a spus că poate să demonstreze aceste lucru (n.r. - că e nevinovat) şi de aceea până mâine sunt liniştit, oarecum. Nu mi-a spus la ce echipă a făcut, nici nu m-a interesat pe mine. Şi-a dat seama de ceea ce a făcut şi a spus, din punct de vedere psihic este foarte afectat, nu-i vine să creadă unde s-a ajuns. Trebuie să-şi asume bărbăteşte aceste lucruri.

Citește și: Klaus Iohannis, anunț oficial! Starea de alertă se prelungește! Se redeschid mall-urile, grădinițele private și piscinele .

I-am spus: 'Paule, ţi-ai făcut-o cu mâna ta, trebuie să răspunzi acum!' Eu vreau să cred că nu e nimic adevărat şi de aceea nu am luat nicio sancţiune împotriva lui. E de ajuns sancţiunea că el nu participă la antrenamnte de vreo zece zile şi pentru mine contează enorm acest lucru. Dacă va fi sancţionat, sancţiunile sunt foarte mari, foarte grave. Am încredere în el în continuare, eu cred că mâine el va avea câştig de cauză şi lucrurile vor intra în normal. Dacă el câştigă mâine la acea comisie, eu îl voi primi la antrenamente. Am vorbit şi cu echipa şi toţi sunt alături de el. Cu Voluntari nu are nicio şansă să joace, nu se mai antrenează de 7-8 zile, nu are cum să joace, nu poate fi nici pe foaie. A spus că are dovezi, hârtii, pe care scrie tot ce a luat atunci, le are pozate, filmate, aşa mi-a spus el", a declarat Poenaru, la DigiSport.

Fundaşul Paul Pârvulescu de la Academica Clinceni a fost suspendat provizoriu de Agenţia Naţională Antidoping (ANAD), începând cu 3 iunie, după ce a declarat într-o emisiune difuzată pe Internet că a urmat o terapie cu injecţii intravenoase la o echipă din România.

"Eu la FCSB n-am făcut ozonoterapie. Am făcut în altă parte, dar nu la Steaua, am făcut la o altă echipă din ţară. Când făceam ozonoterapie, a doua zi mă simţeam rău. Apoi, în următoarea zi eram ok. Nu pot să spun unde am făcut, la ce echipă, pentru că aş pune doctorul de acolo într-o situaţie delicată. Eu n-am făcut insuflaţii rectale, ci injecţii în venă. Nu era ceva wow, iar din punctul de vedere al sănătăţii e OK. Dar e doping, da", a spus jucătorul, la GSP Live, în urmă cu aproape o lună.

Citește și: Asta da curățenie! Sora și soția omului lui Ludovic Orban, angajate în Guvern!

Potrivit gsp.ro, ANAD s-a autosesizat după aceste afirmaţii şi l-a suspendat provizoriu pe jucător, pentru că manipularea sângelui este considerată dopaj. Jucătorul nu are voie nici să se natreneze cu echipa lui.

Preşedintele ANAD, Cristian Balaj, a precizat că Pârvulescu a fost suspendat provizoriu până când va fi cercetat cu privire la suspiciunile de încălcare a reglementărilor antidoping.

"Un jucător care în presă a declarat că a folosit o metodă interzisă şi anume injecţiile intravenoase care intră sub incidenţa M2 şi aşa cum v-am spus în repetate rânduri, de fiecare dată când avem informaţii, suspiciuni, declaraţii cum că o persoană a încălcat reglementările antidoping, noi o trimitem la Departamentul Investigaţii. Îmi este greu să spun în acest moment dacă el va fi găsit sau nu vinovat, există prezumţia de nevinovăţie, doar că aşa cum am văzut şi în presă anumite întrebări care apar, de ce el trebuie această perioadă de gestionare a cazului până se demonstrează dacă este sau nu vinovat. De ce el trebuie să fie suspendat provizoriu? Răspunsul este simplu: ne obligă codul. Codul spune că atunci când un sportiv este notificat pentru că are anumite suspiciuni de încălcare a reglementărilor antidoping sub procedura capitolului M2 şi vorbim despre injecţii intravenoase, automat apare şi suspendarea provizorie", a declarat Cristian Balaj, pentru Telekom Sport.

Citește și: Radu Mazăre a cerut să fie transferat în Madagascar. Ce a decis instanța

Jucătorul de 31 de ani riscă o suspendare de la doi la patru ani dacă va fi găsit vinovat.

Paul Pârvulescu a mai evoluat în carieră la echipele Gaz Metan Mediaş, Steaua, FC Viitorul, FC Voluntari, ASA Târgu Mureş, St. Polten, Wisla Plock şi Poli Iaşi.