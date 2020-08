Ilie Poenaru, după remiza cu FC Hermannstadt: 'Suntem dezavantajaţi total de arbitri. Am un grup de spartani'

Tehnicianul echipei Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a declarat, sâmbătă seară, după remiza cu FC Hermannstadt, scor 2-2, că formaţia sa este dezavantajată total de arbitri.

”Dacă meciul trecut diferenţa a făcut-o domnul Popa, astăzi se pare că tuşierul de aici, de pe partea noastră, nu a vrut să intervină în două faze consecutive de henţ şi primim gol. Se pare că etapă de etapă arbitrajul...nu ştiu ce să cred...suntem dezavatanjaţi total. Am un grup de spartani, un grup care ştie ce vrea şi ce îşi doreşte, trebuie să fim puţin mai reactivi şi să nu mai facem greşelile pe care le-am făcut.”, a spus Poenaru, potrivit news.ro.

Citește și: EXCLUSIV Erupe un nou scandal în Poliție! Dumitru Coarnă îl desființează pe un celebru șef: Spor de 50% prin fals și uz de fals

De cealaltă parte, Ruben Albes a afirmat că nu există scuze pe pentru ultimul gol primit: ”Da, sunt supărat. Cred că am avut victoria în mână, la 30 de secunde probabil. Nu există scuze pentru golul din ultimele minute. Cred că nu am făcut un meci bun, am fost buni în ofensivă, dar am pierdut multe mingi şi i-am permis adversarei, care este o adversară bună, să ne domine în anumite situaţii şi să plece pe contraatac. De aceea, probabil că egalul este cel mai corect, dar în situaţia în care suntem, că am fost atât de aproape de victorie, normal că ne-am fi dorit să câştigăm. Erau 30 de secunde dincolo de timpul de prelungire atunci când s-a dat golul. Cred că am făcut un meci bun, dar am permis rivalilor să ne domine. Egalul este corect, nu ştiu dacă era normal să câştigăm, sincer”.

Formaţia Hermannstadt a remizat, sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Academica Clinceni, într-un meci din etapa a doua a Ligii I, în care ultimele două goluri s-au marcat după minutul 90.

Citește și: Cozmin Gușă – jocul și mizele reale ale moțiunii: PNL și PSD vor forma, după alegeri, un Guvern de criză

Au marcat Bălan ’27 şi Fortes ‘90+1 pentru gazde, respectiv Patriche ’67 şi Şerban '90+5.