Imagini apocaliptice - Uraganul Ian face ravagii în SUA: zeci de oameni au murit, iar milioane de oameni nu au curent/Video

Uraganul Ian a făcut ravagii în Florida şi se îndreaptă spre sud-estul SUA. Cel puţin zece persoane au murit, iar peste 2,5 milioane de locuinţe au rămas fără curent electric.

Potrivit BBC, cel puţin zece persoane şi-au pierdut viaţa, în timp ce 2,6 milioane de case au rămas fără electricitate, informează News.ro.

În urma uraganului Ian au fost inundate străzi, au fost smulţi copcai şi dărâmaţi stâlpi de electricitate şi semne rutiere.

"Acesta ar putea fi cel mai mortal uragan din istoria Floridei”, a declarat preşedintele american Joe Biden în timpul unei vizite la birourile agenţiei federale care luptă împotriva dezastrelor naturale, Fema.

„Cifrele (...) nu sunt încă clare, dar primim rapoarte iniţiale de pierderi umane care ar putea fi substanţiale”, a adăugat el, dând asigurări că doreşte să meargă cât mai curând în statul sudic, dar şi în Puerto Rico, o insulă avariată recent de uraganul Fiona.

Guvernatorul Floridei Ron DeSantis a anunţat că 700 de persoane au fost salvate, majoritatea pe cale aeriană.

Uraganul Ian se îndreaptă acum spre Carolina de Nord, Carolina de Sud şi Georgia.

