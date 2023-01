Imagini din satelit cu efectele Covid: aglomerație în jurul crematoriilor din China și caselor funerare

Potrivit imaginilor recente din satelit, există aglomerație în jurul crematoriilor și caselor funerare din mai multe părți ale Chinei. Țara asiatică a înregistrat o creștere drastică a numărului de persoane infectate cu Covid în ultimele săptămâni, după ce autoritățile sanitare chineze au ridicat restricțiile stricte impuse de pandemie.

Imaginile publicate de CNN arată mașini care stau la coadă în parcări noi, lângă facilități. China a schimbat și se îndepărtează de o politică strictă de sănătate legată de virus, care a stârnit tulburări în masă după mai bine de doi ani de control strict asupra vieții private a cetățenilor.

Imaginile din satelit sunt în concordanță cu rapoartele CNN distribuite pe rețelele de socializare despre supraaglomerarea caselor funerare și a crematoriilor.

CNN a fost printre posturile care au raportat despre facilitățile temporare din Beijing folosite pentru a stoca decedații, unde personalul suprasolicitat încearcă să țină pasul cu masa de saci galbeni de morgă care sosesc în mod constant. Familiile raportează că așteaptă zile întregi ca cei dragi să fie înmormântați / incinerați.

Numărul oficial al deceselor covid-19 din China a rămas remarcabil de scăzut de când restricțiile au fost relaxate – cu doar 37 de decese înregistrate în țară începând cu 7 decembrie. Acest lucru se datorează faptului că China înregistrează doar pacienți Covid care au murit din cauza insuficienței respiratorii. Organizația Mondială a Sănătății a criticat dur definiția foarte îngustă a deceselor legate de coronavirus în China și a avertizat că statisticile oficiale nu arată adevăratul impact al pandemiei.

Directorul executiv al OMS pentru urgențe sanitare, Mike Ryan, a declarat că cifrele publicate de China "subreprezintă adevăratul impact al bolii" în ceea ce privește decesele.

O casă funerară din orașul Tangshan, unde sunt parcate mult mai multe vehicule în comparație cu anul 2020.

