Imagini groaznice din Ucraina: 4 civili au fost uciși în atacurile rușilor/ Video

Guvernatorul regional Oleksandr Prokudin a declarat că trei persoane, inclusiv o femeie în vârstă, au fost de asemenea rănite în timpul bombardamentelor de artilerie asupra oraşului Herson.

"Astăzi, ocupanţii ruşi au lovit din nou Herson. Pe un drum din Mikolaivski, în apropierea unui magazin, resturile unui obuz au ucis trei persoane", a declarat Prokudin pentru televiziunea ucraineană, adăugând că o maşină, mai multe autobuze şi o proprietate comercială au fost avariate.

Ucraina a recucerit Hersonul în luna noiembrie, după aproape opt luni de ocupaţie rusă. Forţele Moscovei cuceriseră Hersonul la scurt timp după începerea invaziei pe scară largă din Ucraina. Zona se află acum sub un bombardament aproape constant din partea forţelor ruseşti retrase pe partea opusă a fluviului Dnipro.

Pe de altă parte, Pavlo Kirilenko, guvernatorul regiunii Doneţk, a declarat că o persoană a fost ucisă şi cel puţin trei civili au fost răniţi în oraşul Kostiantinivka în urma mai multor bombardamente ruseşti care au avut loc în cursul zilei. Regiunea Doneţk a cunoscut unele dintre cele mai grele lupte de când Rusia a trimis trupe în Ucraina, la 24 februarie anul trecut.

Kherson today. The groceries where my parents were going to go today. Jesus…. #StopRussia pic.twitter.com/BwxeKqwnHK