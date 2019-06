IMAGINI HALUCINANTE Tancuri americane pun la pământ sute de hectare de culturi agricole, în Ialomița: Au greșit câmpul de luptă

Imagini halucinante cu tancuri americane în România, la un amplu exercițiu militar! Soldații au greșit drumul și au distrus sute de hectare de culturi agricole, folosind și muniție, dar nu reală. Localnicii s-au speriat teribil. În zona Insulei Ialomiței, pe timpul unor exerciții din cadrul Exercițiului Multinațional Saber Guardian19, militari ai Armatei SUA, care se deplasau în condiții meteo nefavorabile, au traversat, din eroare, cu blindatele o zonă agricolă, distrugând niște culturi, anunță MApN.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 14, în zona Insulei Ialomiței, pe timpul desfășurării unor activități de instruire din cadrul Exercițiului Multinațional Saber Guardian 19.

“Militari ai Armatei SUA, care se deplasau în condiții meteo nefavorabile, au traversat, din eroare, cu tehnica de luptă blindată din dotare o zonă agricolă, rezultând distrugerea unor culturi. Zona în cauză nu era situată pe traseul de deplasare convenit cu autoritățile locale și cu agenții economici care au în proprietate terenuri în zonă”, informează Ministerul Apărării Naționale (MAPN).

La fața locului a fost formată o comisie din reprezentanți ai MAPN și ai armatei Statelor Unite ale Americii pentru a cerceta cauzele și împrejurările care au condus la producerea incidentului.

În jurul orei 18.30, informează MAPN, "s-a desfășurat la primăria localității Stelnica o întâlnire a reprezentanților comisiei cu cei ai primăriei Stelnica și proprietarilor terenului, pentru evaluarea pagubelor, stabilirea valorilor despăgubirilor și a modului de acordare a acestora, în conformitate cu legislația națională și acordurile bilaterale în vigoare".

Pe de altă, parte, locuitorii din zona Fetești au rămas fără cuvinte, atunci când au văzut blindatele peste culturile lor.

„În jurul orei 13.30, în timp ce eram la recoltat la cultura de orz, în apropierea noastră, într-o zonă recoltată cu porumb şi florea soarelui, am auzit bubuituri şi semnalizări de fum, crezând că a luat foc. Ne-am deplasat repede şi acolo am dat peste maşinile armatei, care făceau un exerciţiu în interiorul culturii noastre.

Nu ştiam că e un exerciţiu NATO. Oamenii au intrat în panică. Noi nu am fost anunţaţi de nicio autoritate. Noi am intrat în zonă, între tancuri, dar nu ne-au băgat în seamă, ne-au sfidat. Ei şi-au continuat exerciţiul. Intrau din floare soarelui în porumb, apoi în grâu. Am făcut semne cu mâna, am fost în apropierea tancurilor, dar nu ne-a băgat nimeni în seamă. Noi am făcut un apel la 112. Am intrat în panică. Unii oameni au plecat de pe câmp de frică.

Poliţia a reacţionat paşnic, nu păreau impacientaţi. Ulterior am primit un apel telefonic de la o persoană, în timp ce eu mă feream de tancuri să nu dea peste mine, care a spus că vom lua legătura şi că vom fi despăgubiţi. Nu ştiu cine ne va despăgubi. A fost ceva verbal. În jurul orei 17.00 au plecat de pe câmp. În acest timp, ei au făcut operaţiunile, iar noi printre ei, dar nu ne-a băgat nimeni în seamă.”, a declarat inginerul Liviu Mereuţă, proprietarul terenului.