Imagini incredibile, înaintea cutremurului din Turcia: păsările o iau razna complet/ Video

Turcia a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade pe scara Richter, dar înaintea cutremurului a fost observat un comportament total neobișnuit al păsărilor.

Păsările au simțit ceea ce urmează să se întâmple și au început să zboare haotic, ba chiar să se lovească de clădiri.

„In Turcia, a fost observat un comportament ciudat la păsări chiar înainte de cutremur”, notează Osint TV.

„Păsările știau ce urma să se întâmple”, sustine un alt cont de Twitter cu sute de mii de urmăritori.

Animalele simt cutremurul înainte de producere

Animalele pot simți cutremurele și tsunami-urile cu câteva secunde înainte că acestea să se producă. Grădina zoologică națională a Statelor Unite a raportat că animalele au intrat în panică cu câteva momente înainte de cutremurul care a lovit Washington D.C. în 2011.

Panică animalelor înainte de cutremurul din Washington are sens. Există două tipuri de unde care se rostogolesc prin pământ în timpul unui cutremur, iar primul tip este nedetectabil pentru oameni.

„Foarte puțini oameni observă unda P, mai mică, care se deplasează cel mai rapid de la sursă cutremurului și care ajunge înaintea undei S, mai mare”, precizează United States Geological Survey (USGS). „Dar multe animale cu simțuri mai ascuțite sunt capabile să simtă undă P cu câteva secunde înainte de sosirea undei S”.

„În ceea ce privește simțirea unui cutremur iminent cu câteva zile sau săptămâni înainte că acesta să se producă, această este o altă poveste”, adaugă USGS.

Până în prezent, cercetătorii nu și-au dat seama de ce animalele ar putea fi capabile să simtă cutremurele cu câteva minute, ore și chiar săptămâni înainte. Însă o ipoteza sugerează că există un alt tip de undă sau indicator – cum ar fi undă P – pe care oamenii nu o pot detecta, dar animalele o pot face.

Această întrebare nu este interesantă doar din punct de vedere zoologic: ar putea însemna că există ceva care se întâmplă cu câteva minute, ore sau chiar săptămâni înainte și pe care oamenii l-ar putea folosi că un avertisment pentru un cutremur iminent, sublinia WP.

