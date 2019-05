Imagini INCREDIBILE într-un spital din România: O infirmieră s-a luat la bătaie cu paznicul unității medicale. De la ce pornit totul / VIDEO

Scandal sfarsit cu bataie in Spitalul Judetean Timisoara, unde o infirmiera si un paznic s-au incaierat in holul de la intrarea in unitatea medicala, informeaza opiniatimisoarei.ro.

Totul ar fi pornit de la faptul ca agentul de paza a refuzat sa o lase pe fiica infirmierei sa intre in spital sa-si viziteze mama.

Marti seara, in jurul orei 20.00, fata a venit la spital, dupa ce programul de vizite pentru apartinatori era deja incheiat, si l-a rugat pe paznicul de la intrare sa o lase sa urce pana la Sectia de Chirurgie Vasculara unde lucreaza mama ei. Tanara insa s-ar fi dus la vestiarele de la subsol de unde a iesit cu o plasa si a parasit spitalul. Dupa cateva minute s-a intors insotita de 3 prieteni si au vrut toti sa mearga sa o viziteze pe mama tinerei.

In acel moment, paznicul a spus ca nu-i lasa, intrucat au inceput sa vocifereze si cativa apartinatori care erau de fata cerandu-i socoteala ca de ce i-ar permite tinerei si prietenilor ei sa intre in spital si lor nu.

Fata si-a sunat mama, care a venit sa ‘rezolve’ situatia. Infirmiera a pornit o cearta apriga cu agentul de paza, iar in cele din urma scandalul a degenerat intr-o bataie, in vazul tuturor.

Un barbat a sarit sa ii desparta pe batausi, insa un altul se chinuie sa-l opreasca din interventie tinand de usa. In invalmaseala creata, un martor a sunat totusi la 112 sa ceara ajutorul Politiei. Cei doi au depus plangere unul impotriva celuilalt.

La randu-i, conducerea spitalului a deschis o ancheta interna pentru a stabili cu precizie ce s-a intamplat si ce masuri administrative vor fi luate.